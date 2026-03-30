“Vuelve un ícono: ¡La Trastienda reabre sus puertas!”, anunció la nueva administración de la sala montevideana, que había cerrado hace un año. El videoclip, creado con inteligencia artificial y subido a redes sociales, presenta una “nueva etapa” y una “primera parte de la programación confirmada”. La pieza incluye las siluetas sobre el escenario de Buitres, La Triple Nelson, Fernando Cabrera, Emiliano y El Zurdo, Balbis, El Alemán, Balta, Garo Arakelian, Jorge Nasser, Carlos Malo, Suma Camerata, Ignacio Copani, Franny Glass, entre otros.

El comunicado reconoce las 17 temporadas ininterrumpidas de la anterior gestión, y a la versión uruguaya de La Trastienda, que cerró sus puertas en febrero de 2025, como un lugar de referencia para la música y la cultura de Montevideo, del que se pretende que no pierda su identidad.

Su relanzamiento, aseguran sus responsables, no supone solo la reapertura del recinto, sino “el inicio de un ambicioso plan de expansión sudamericano, alineado con la sala matriz de La Trastienda, en Buenos Aires”.

En esta etapa, la dirección estará a cargo de los empresarios uruguayos Enrique Quinteros y Fernando Herrero y el lugar albergará “una grilla diversa de conciertos, shows y eventos” con el objetivo de “ampliar la oferta local con propuestas de diferentes géneros musicales, producciones de alto nivel y experiencias inmersivas”. El comienzo de su agenda de shows ya tiene su primera fecha confirmada para el sábado 25 de abril, con una función del grupo cordobés Toch, y en mayo se destacan las dos fechas de Buitres, la visita del cantante italiano Fabio Lione y el regreso de Garo Arakelian.

“Las bandas necesitan tocar, las nuevas generaciones necesitan un espacio, las viejas generaciones lo necesitan también, todos necesitan tocar, y nosotros, cuando nos metimos en este viaje, consideramos que este es un lugar maravilloso para poder seguir cumpliendo con esa función y que Montevideo necesita una sala con las características como las que tiene La Trastienda”, remarcó Fernando Herrero en diálogo con la diaria.

Todas las voces

Ni bien la nueva gestión de la sala difundió el videoclip que promociona el reinicio de su actividad y “su primera parte de programación”, varias figuras de la música uruguaya se expresaron en redes sociales, y apuntaron a la llamativa ausencia de artistas mujeres dentro de su propuesta de espectáculos.

“Ya lo dijo Artigas: “Nada podemos esperar si no es de nosotras mismas”, escribió en X Laura Canoura, encima del afiche que incluye los nombres de los solistas y grupos anunciados. Más tarde, la cantante e intérprete sumó a sus posteos nombres de artistas uruguayas mujeres con el mensaje: “No soy socióloga, no soy musicóloga. Solamente soy curiosa. Acá paso mi lista de 160 artistas que escuché, por si les sirve a los programadores”.

Por su parte, Luciano Supervielle señaló: “La grilla de reapertura de La Trastienda es casi exclusivamente masculina (me incluyo). Y son principalmente mujeres quienes lo están señalando –lo cual ya dice bastante–. Mientras tanto, más de la mitad de los uruguayos cree que el feminismo es una ‘amenaza’ para los hombres. Construir una sociedad más justa es tarea de todos y todas. Pero el primer paso es reconocer lo profundamente machista que somos como sociedad”.

Como ya había sucedido con la grilla del Cosquín Rock Uruguay 2026 y la participación de artistas mujeres en horarios marginales, la noticia generó otro tipo de respuestas, como la del personaje paródico @esbraian.ok, una creación de la música y cantante Isabella Acerenza. En un video humorístico titulado “El retorno de La Trasverga 2” y subido a su cuenta de Instagram, en tono irónico y en la piel de uno de los empresarios, su personaje comenta: “Se tienen que poner en nuestro lugar. Si no se venden entradas, esto va a pérdida. No nos podíamos arriesgar a poner una chiquita en la grilla, ¿sacás?”.

Sobre esta particularidad de la grilla, Herrero aclaró: “Fue algo totalmente circunstancial; estamos hablando con artistas mujeres desde el día cero. Sucedió de esa manera, simplemente porque salimos con lo que teníamos”. En ese sentido, adelantó los nombres de Alfonsina, Julieta Rada, Malena Muyala, Ana Prada, Camila Ferrali, Kumbiaracha, Flor Sakeo, Eli Almic, de Uruguay y Eruca Sativa de Argentina, Natalí Pérez y Adriana Varela como parte de la agenda de shows de este año. “La agenda artística de La Trastienda está en manos de un equipo de mujeres; la parte de comunicación y de marketing está compartida con mujeres. “En un 70% nuestro equipo de trabajo está integrado por mujeres”, resaltó Herrera, al tiempo que explicó que, en la mayoría de los casos, el lugar funciona como arrendatario de la sala, es decir, que alquila el lugar para aquellos artistas que demandan sus servicios.

Herrero insistió en que, desde la organización, necesitaban salir a comunicar los shows confirmados y que fue totalmente circunstancial que en su primera etapa de funcionamiento no se hayan podido cerrar shows de artistas mujeres. “No lo puedo decir de otra manera. Fue una casualidad; estamos hablando con muchas músicas y músicos y nuestra gestión comenzó hace 30 días. No hay nada ni premeditado ni pensado. La verdad es que es una lástima que se vea así, pero ni cerca de ser por ahí”, concluyó.