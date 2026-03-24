Movilización por el Día Internacional de la Mujer, por 18 de Julio, el 8 de marzo de 2025.

En un mundo en el que ganan fuerza los discursos antifeministas, una encuesta de la Usina realizada entre el 6 y el 10 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, aporta nuevos datos de Uruguay respecto de este tema. Así, el sondeo revela que 73% de la población no considera el avance del feminismo como una amenaza y 18% asegura que sí. Entre estos últimos, son mayoría los montevideanos (24%, frente a 12% en el interior), los votantes de la Coalición Republicana (28% contra 9% de votantes del FA) y los hombres (26% frente a 12% de las mujeres).

Cuando a ese 18% se le consultó en qué ámbitos perciben esa amenaza, la mayoría respondió que en el plano sexoafectivo (68%), seguido del laboral (58%), las redes sociales (53%), la vía pública (50%), el terreno educativo (47%) y el familiar (34%); mientras 22% señaló otro.

Las cifras muestran una situación casi idéntica a la que reflejó otra encuesta de la Usina que profundizó sobre los mismos asuntos en 2024: hace dos años, 77% de la población no creía que el feminismo fuera una amenaza y 17% sí.

Por otro lado, 24% de las personas dijo estar “muy de acuerdo” con que “se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad para las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres”, y 28% manifestó estar “algo de acuerdo”. Piensan esto en mayor medida los hombres (57%), los votantes de la Coalición Republicana (67%) y quienes tienen entre 45 y 59 años (58%). Esto significa, en definitiva, que 52% de las personas está “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con esa afirmación. Implica un leve aumento comparado con 2024, cuando esa cifra se ubicó en 46%.

El porcentaje también es levemente superior al registrado a nivel global: un informe de la consultora Ipsos publicado este mes, que relevó opiniones en 29 países de todos los continentes, mostró que 44% de la población mundial considera que “hemos llegado tan lejos al promover la igualdad de las mujeres que estamos discriminando a los hombres”.

En contrapartida, casi un cuarto de las personas está “muy en desacuerdo” (24%) con esa afirmación, 14% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 6% está algo en desacuerdo y 4% prefirió no responder.

Igualdad de género

Poco más de dos tercios de la población uruguaya considera que la igualdad de género tiene “mucha” importancia (67%). En tanto, 15% identifica que es “algo” importante, a 10% le resulta indiferente, 4% lo considera “poco” importante y 3% le asignó al tema “nada” de relevancia. A su vez, 15% lo percibió “poco” o “nada” importante y 1% se abstuvo de responder.

Consultadas sobre cómo evalúan la situación actual en materia de igualdad de género respecto a la de hace 25 años, 68% de las personas consideró que estamos “mejor”, mientras que 24% afirmó que el panorama está “más o menos igual”, 5% que está “peor” y 3% prefirió no responder.

La tendencia cambia cuando se pide comparar la situación actual con la de hace cinco años: en este caso, casi un cuarto de las personas consideró que mejoró (23%), más de dos tercios que está “más o menos igual” (67%) y 8% que está “peor”, mientras que 2% se abstuvo de responder.

Por otra parte, 26% de la población está “muy en desacuerdo” con que lograr la igualdad de género es fundamental para poner fin a la pobreza; sobre todo, los hombres (32% frente a 20% de las mujeres), los votantes de la Coalición Republicana (44% frente 11% de frenteamplistas) y los mayores de 30 años. Un 14% de las personas está “algo en desacuerdo” con la afirmación y 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo. En cambio, 19% está “algo de acuerdo” y 14% “muy de acuerdo”, en mayor medida jóvenes y votantes del Frente Amplio (FA).

Accionar del gobierno

Ante la pregunta de cómo perciben las acciones que está llevando adelante el actual gobierno para promover la igualdad de género en Uruguay, 25% lo evaluó negativamente. En mayor medida lo consideraron así los jóvenes, las personas de nivel socioeconómico alto y los hombres. Por su parte, 39% valoró de manera indiferente lo realizado y solo el 20% lo evaluó de manera positiva (mayores de 60 años en su mayoría). Un 15% prefirió no responder.

En cuanto al abordaje para combatir la violencia de género en particular, 28% de las personas evaluó de forma negativa las acciones del gobierno, en mayor medida los jóvenes y los votantes de la Coalición Republicana. A su vez, 38% dijo que le resulta indiferente el tema y 21% valoró el abordaje de forma positiva –en su mayoría los mayores de 60 años y los votantes del FA–; 13% se abstuvo de responder.

Sistema de Cuidados

Más de la mitad de las personas (54%) manifestó estar “muy de acuerdo” con que el Estado destine recursos para implementar un Sistema Nacional de Cuidados. En mayor medida, quienes se posicionaron así son personas de nivel socioeconómico medio y votantes del FA; más de tres cuartos así lo consideran, mientras que entre los votantes de la Coalición Republicana solo un tercio lo hace, y casi un cuarto está “algo de acuerdo” con la inversión (24%).

En tanto, 8% se mostró indiferente al respecto, 7% dijo no saber qué son las políticas de cuidados y 3% prefirió no responder, mientras 2% se manifestó “algo en desacuerdo” y en la misma proporción “en desacuerdo” (sobre todo, personas de nivel socioeconómico alto, hombres y votantes de la Coalición Republicana).

“La igualdad de género es considerada importante por la mayoría de la población. En general, se perciben avances en el largo plazo, aunque en los últimos años predomina una sensación de estancamiento”, sintetiza el informe de la Usina. “Las políticas de cuidados cuentan con amplio apoyo, mientras que el feminismo y las políticas de igualdad generan algunas tensiones en ciertos sectores. En conjunto, existe consenso sobre la relevancia del tema, aunque con miradas diversas sobre su evolución”, concluye.

La encuesta estuvo dirigida a 500 personas en una muestra representativa de la población nacional mayor de 18 años.