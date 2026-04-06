Montevideo no solamente recibe a grandes estrellas del rock y el pop, sino que se ha consolidado como sitio de referencia para referentes actuales de la música clásica. Buena parte de esa responsabilidad es del Centro Cultural de Música (CCM), institución sin fines de lucro que cada año ofrece una serie de conciertos para abonados y público en general. Su presidente, Nicolás Etcheverry, adelanta la temporada 2026 y la mejor forma de acercarse a este tipo de música.

“Uno siempre quisiera tener más abonados. Estamos en la etapa de recuperar a los que se fueron perdiendo por la famosa pandemia, que pegó muy fuerte”, dice acerca de la actualidad del CCM. “Recuperar ese número de abonados consecuentes y apuntar a nuevos abonados, sobre todo a la gente joven, y una cosa que está ayudando mucho es manejar mejor el tema de las redes sociales”, agrega.

Esa presencia es fundamental, cree: “Tenés que estar. Es impresionante el número de consultas que hemos tenido este año con relación a la temporada 2026 en comparación al año pasado. Además, hicimos un esfuerzo muy grande este año y mantuvimos el precio del abono. Hoy por hoy tener un promedio de ocho conciertos a un precio tan barato es impensable en otras partes del mundo. Algunos todavía no se han dado cuenta del privilegio que es”.

La cantidad de ofertas que llegan anualmente al CCM tiene que ver con “el prestigio” construido en 85 años de vida. “Lo otro que ayuda, y es importante decirlo, es que las orquestas y los solistas vienen sabiendo que el público uruguayo es exigente. Hay un sector del auditorio que mantiene un nivel musical muy alto y no se conforma con que le ofrezcan cualquier cosa; piden la excelencia”. En tercer lugar, los conciertos son en el Teatro Solís y el Auditorio del Sodre, lo cual resulta un atractivo para quienes se presentan.

Spoiler Alert

Etcheverry destaca la democratización al acceso a la música clásica que permiten plataformas como Spotify o YouTube Music: “Es fundamental. Cuánto más se disfruta una melodía, un concierto, un cuarteto, si unos días antes te fuiste acostumbrando a ese movimiento. Es como revisitar un museo: la primera vez capaz que lo ves un poquito apurado y sin tiempo, la segunda y tercera vas a lo que querés. Lo disfrutás”.

¿Significa esto que recomienda hacer spoiler del repertorio de cada uno de los conciertos y escucharlo antes? “Sin la menor duda. Que no te sorprenda. Es volver a conocer lo que ya viví antes, pero de una manera más rica. Es la distinción entre comprender y comprehender. Yo puedo comprender algo, pero quizás todavía no lo comprehendí porque no capté todo el entorno cultural, histórico, económico de ese escrito o de esa idea. Una vez que vuelvo a meterme y conozco más la vida de los que lo hicieron, lo disfruto de una manera distinta”.

“Es un ejercicio sano, enriquecedor y que va a permitirles a ellos disfrutar el doble del concierto”, concluye.

La temporada 2026

La temporada tendrá tres conciertos antes de julio, donde tradicionalmente se hace un alto, y cinco en el resto del año. “Arrancamos con los Solistas de Cámara de Praga el 6 de mayo en el Teatro Solís. Su director, Radek Baborák, es una figura bastante emblemática. Es famoso por cómo toca el corno”, explica Etcheverry. “Van a tocar una mezcla de cosas espectaculares: Mozart, Haydn, Britten, Sinigaglia y Shucbert. Son solistas de cámara, que pueden perfectamente tocar cada uno en grandes orquestas sinfónicas, pero que hacen un miniequipo de los mejores, todos virtuosos en sus instrumentos”.

“Esto sigue el 30 de mayo en el Sodre con la Orchestre des Champs-Élysées, que viene con el director Philippe Herreweghe. Son como 45 o 50 músicos y van a tocar dos maravillas: la Sinfonía N° 8 de Schubert, que es la inconclusa, y la Sinfonía N° 7 de Beethoven”. El presidente del CCM insiste con un repaso previo del repertorio. “Incluso para aquel que nunca haya escuchado la Sinfonía N° 7, que la escuche por primera vez como forma de ir acostumbrando al oído. Es como cualquier sentido externo: si me acostumbro a oler determinado tipo de fragancias, tengo el olfato más entrenado. Si conozco telas con el tacto, voy a ir aprendiendo cuáles son de mejor o peor calidad. Con el oído es exactamente lo mismo”.

Sobrevolando lo que será el resto del año, en junio llega el trío Sitkovetsky, con obras de Haydn, Schumann y Beethoven. “La segunda mitad del año arranca el 5 de agosto con Alim Beisembayev, un joven pianista de Kazajistán que está teniendo mucho éxito en ciudades como Londres. Para la gente hincha de la lírica viene el contratenor polaco Jakub Józef Orliński, que en el mundo de la ópera es recontra conocido, junto al ensemble Il Pomo d'Oro. Eso es el 20 de agosto”, explica Etcheverry.

“Después viene un conocedor de Uruguay y de su público que es el pianista András Schiff, que ya es un amigo de la casa, el 17 de setiembre. El 6 de octubre viene la Camerata Salzburg con una revelación total en el mundo del violín que es la española María Dueñas. Y cerramos la temporada con el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists el 4 de noviembre”.

A eso se le sumará un ciclo de charlas de Alberto Reyes sobre grandes directores de orquesta que pasaron por Montevideo y otro ciclo de Guilherme de Alencar Pinto –compañero de la diaria– sobre los grandes de la música italiana para cine. “Y ya estamos planificando la temporada 2027, que es especial por los 85 años del CCM. No hay nada concretado. Hay sueños, ideales, pero tenemos que definirlo pronto”.