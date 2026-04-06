La mañana de la diaria fue el programa insignia de la diaria Radio. Arrancó en mayo de 2025 en la web de la diaria y por streaming, con Martín Rodríguez al frente, y ahora, con el nombre de Primera mañana, será el plato fuerte de una programación extendida. De 9.00 a 11.00 Martín continuará con las entrevistas en profundidad que caracterizaron al exitoso primer ciclo del programa, y ahora estarán focalizadas en las principales novedades políticas, judiciales y económicas. Seguirá acompañado por Mariana Cianelli en la conducción, y contará con columnas fijas de Natalia Uval y Cecilia Álvarez, entre otros periodistas de la diaria.

Las señas de identidad de la propuesta liderada por Rodríguez seguirán por el mismo rumbo: prioridad por el contexto y análisis informativo, rigurosidad en el manejo de los temas y vocación por abarcar todas las opiniones del espectro político nacional, incluyendo a los principales formadores de opinión. También se mantendrá el abordaje de la agenda internacional, con especial foco en cómo impacta sobre la región y particularmente en Uruguay.

La segunda mañana

Con la idea de dar continuidad a Primera mañana y complementar con otros temas, la periodista Sofía Romano encaminará la programación hasta las 13.00 en Segunda mañana, que contará con la producción de Lucas Labandera. “Es volver a hacer radio, una de las cosas que más me apasionan, que alguien pueda estar en Maldonado poniendo la 102.5 y nos esté escuchando; esa fidelidad, complicidad e intimidad que genera la radio de verdad creo que no la genera ningún otro medio”, comentó la periodista, que dijo estar “muy emocionada, con sensación de gratitud”.

Sobre los contenidos del programa, Romano comentó que habrá continuidad con Primera mañana con temas como educación, ambiente, salud, trabajo, futuro, pero también tendrá “la cultura como eje; no solamente me refiero al arte, que también va a tener un lugar central –literatura, teatro, cine, danza y exposiciones que suceden no solamente en la capital, sino en distintas partes del país–, sino también la cultura como expresiones sociales, como movimientos que se estén dando y que los podamos rescatar, traer y darles voz”.

Romano comentó que otros enfoques que tendrá el programa serán “poder incorporar cosas del mundo rural” y también hablar sobre alimentación. “Me encanta el espacio de la cocina, es el lugar donde ya de niña veía que sucedían cosas interesantes, importantes, conversaciones. Y sobre la alimentación, que en este momento en nuestro país está siendo algo tan caro, a mí me gustaría poner arriba de la mesa de qué forma podemos comer bien, nutrirnos y a su vez que lo podamos pagar”.

Como periodista, Romano se ha especializado en el deporte, en particular el fútbol, por lo que ese tema también será parte del repertorio que abarcará Segunda mañana.