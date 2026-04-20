Cine Club Uruguayo y Nido Cooperativa de Trabajadoras invitan a un ciclo de películas documentales para reflexionar sobre las formas de representación de la mirada de las mujeres en el cine nacional. Se trata de cuatro obras que abordan la experiencia de mujeres y disidencias desde perspectivas múltiples, “poniendo en tensión quién mira, quién es mirado y desde dónde se construyen los relatos”, señaló la organización.

Cada jornada contará con referentes de distintas disciplinas que harán la presentación de la película, y luego de las proyecciones habrá conversatorios con integrantes de cada equipo de realización. “Estas instancias buscan fomentar el intercambio entre realizadores, especialistas y público, promoviendo una experiencia colectiva, crítica y participativa”, indican.

Nosotras: mujeres por el cine nacional se enmarca en una línea de trabajo que busca la democratización del acceso a la cultura, en este caso haciendo circular el cine nacional fuera de circuitos comerciales y buscando nuevos públicos con propuestas abiertas y gratuitas. “Nosotras es una invitación a pensar la representación como una herramienta de visibilización, memoria y construcción de futuro”.

Programa completo

Mala reputación, de Marta García y Sol Infante (2024). Lunes a las 18.00

Presenta Karina Núñez (protagonista y fundadora de Otras). Conversan Sol Infante (codirectora) y Mica Solé (productora).

Delia, de Victoria Pena (2021). Martes a las 18.00

Presenta Dina Yael (investigadora y realizadora audiovisual). Conversa Victoria Pena (directora).

Tolderías y quilombos, de Camila Ocampo y Javier Martínez (2023). Miércoles a las 18.00

Presenta Jacqueline dos Santos (Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de Políticas Públicas y Planes Nacionales y Locales para la Población Afrodescendiente). Conversan Camila Ocampo (codirectora) y Chabela Ramírez (protagonista, música y militante).

Carmín, de Aldo Garay (2023). Jueves a las 18.00

Presenta Eli Aurora Garrone (dramaturga y directora). Conversan Aldo Garay (director) y Sofía Saunier (protagonista y realizadora audiovisual).