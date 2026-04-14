La acción transcurre hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, pero la magia del cine (y de la música) permite que los uruguayos lo disfrutemos casi como si estuviéramos en la luna de Endor, porque desde este jueves y hasta el domingo se presenta en el Auditorio Nacional del Sodre el espectáculo Star Wars: el retorno del jedi en concierto. En esas cuatro funciones, la Orquesta Sinfónica del Sodre interpretará en vivo la banda sonora de la película de 1983 mientras esta se proyecta.

En esta última entrega de la trilogía original, y como ocurrió con las dos anteriores en 2023 y 2025, la dirección estará a cargo del argentino Ezequiel Silberstein. En conversación con la diaria, el director menciona su experiencia y la de los músicos en esta clase de espectáculos. “La curva de evolución de cuando hicimos Episodio 4 hasta ahora es alucinante. Es muy lindo ver cómo la orquesta incorporó este formato de sincronización, y lo hace muy bien. No es que no sabían hacerlo; no lo habían hecho”.

Fanático de la saga creada por George Lucas, no se imaginaba que terminaría dirigiendo la banda sonora de las tres. “Es un sueño”, dice Silberstein, y agrega que “es muy lindo también para la orquesta. A diferencia de cuando preparan un concierto u otra cosa más abstracta, acá es lindo que vayan sabiendo y eso les modifique a la hora de tocar”.

Por eso, recomendó a los músicos que vieran la película: “Les dije: ‘Véanla, porque les va a cambiar la ecuación. Y véanla con la partitura de cada uno’. Además, hay fanáticos de Star Wars en la orquesta. Tengo un músico en los violines que siempre me trae su sable láser para que yo salude a la gente al final, o que vienen a los ensayos con la remera de Star Wars. Ya hay una sensación de Star Wars estos días en el Sodre, y eso es muy exigente para la orquesta”.

“Es muy difícil comparar entre películas, porque cada una tiene su dificultad, pero esta es particularmente difícil. Algunos directores con los que hablaba decían que la más difícil es El imperio contraataca, pero esta película lo que tiene es que, en la primera parte, con la pelea en el calabozo, la escena de la ejecución, todo lo que se está contando es muy picante. Y en el segundo acto, desde que comienza la primera batalla en Endor hasta el funeral de Vader, no para”. Silberstein aclara: “No es espóiler porque la película es del 83”.

Música, maestro Yoda

John Williams compuso las bandas sonoras de la trilogía entre 1977 y 1983, y Silberstein encuentra diferencias: “Hay un desarrollo mucho más contemporáneo en esta peli. En la escena en que descongelan a Han, por ejemplo, trabaja con unas texturas muy de música moderna, de lo que llamamos atonal, es decir, no hay una tonalidad. No hay una coherencia melódica. Creo que, de alguna manera, Williams resignifica a la orquesta como instrumento y expande sus posibilidades al mango. Es como el momento cúlmine de las películas anteriores”.

“En esta película, a diferencia de las anteriores, Williams le agregó un coro de voces masculinas que cantan el tema principal del emperador, que acá está sampleado y se toca con un teclado porque es difícil montarlo”, señala el director. “Y en la escena final de la batalla entre Vader y Luke, en la partitura pone ‘música litúrgica’. Esa es la indicación que nos pide. Son cosas de las que tal vez el fan no se entera, aunque escuchó mil veces la música, pero es muy interesante ver las indicaciones que pone. Muy específicas como estas, o como que los instrumentos de metal suenen en ciertos momentos como gritos. Es un nivel de genialidad...”.

El episodio 6 presenta a unos ositos simpáticos pero también peligrosos, y tienen su propia música. “Cuando aparece el primer ewok es medio siniestro, y después toda su música es espectacular. Por un lado tenés esa cosa tan pesada del emperador, y con los ewoks esta cosa más linda. Es una música humorística, una parte más irónica y más fresca. Originalmente, el tema de los ewoks lo tocan flautas dulces, y acá también lo estamos haciendo con el teclado, pero es un color absolutamente nuevo que no habíamos escuchado en este universo”, opina el director.

Para Silberstein, Star Wars es un punto de inflexión muy grande. “De la música, obviamente, pero también en la historia del cine. Es un antes y un después. Le damos la importancia que tiene, pero dentro de algunos años vamos a recordar que fuimos contemporáneos de un compositor como John Williams, y también de George Lucas”.