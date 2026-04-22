Unos días atrás comenzó a circular una carta pública en la que organizaciones y personalidades vinculadas al cine reclaman por la desaparición de Cinestrenos, una base de datos “fruto de muchos años de investigación desinteresada de Osvaldo Saratsola”, que contiene información sobre todos los estrenos cinematográficos llevados a cabo en nuestro país desde 1929.

Tras el fallecimiento de Saratsola -investigador y cinéfilo, autor del libro Un siglo de cine en Uruguay (Trilce, 2005)- su trabajo de compilación fue retomado colectivamente. La base de datos “ha sido actualizada honorariamente por bibliotecólogos, periodistas y críticos cinematográficos que han puesto su tiempo y trabajo”, señala la misiva. “Este es, justamente, el valor esencial de una base de datos y el que en estos momentos está siendo vulnerado: su rigurosidad, su disponibilidad cuando se la requiera y su condición de estar consistentemente al día y actualizada”, se aclara.

“Es por ello que nos alarma y preocupa que Montevideo Comm haya decidido de manera unilateral, sin aviso previo y sin explicación alguna bajarla de la web, acción que no concuerda en absoluto con la generosidad que ha mostrado en todos estos años de continuar el servicio desinteresado que prestaba en su momento Chasque”, continúa el texto.

Chasque fue una iniciativa del Instituto del Tercer Mundo que resultó fundamental para la llegada de internet a Uruguay, especialmente para organizaciones y personas no vinculadas con servicios estatales, desde mediados de la década de 1980. Entre otras cosas, ofrecía casillas de correo electrónico y el alojamiento de páginas web, como la de Cinestrenos. Algunos de esos servicios fueron continuados décadas más tarde por Montevideo Comm.

El objetivo de la carta es “solicitar una solución urgente” a la desaparición de la base de datos, no solamente por el trabajo de Saratsola sino por quienes se benefician de él para trabajos de investigación y periodismo. “Damos por descontado que Montevideo Comm comparte nuestra preocupación e interés y nos ponemos a su disposición para conversar sobre las opciones disponibles para que Cinestrenos vuelva a estar online y actualizada a la brevedad posible. Creemos que se debería buscar una solución estable y a largo plazo que implique un compromiso no solamente con su continuidad sino también en el acceso a sus backups en caso de que ahora o en el futuro la empresa decida no continuar con su alojamiento y manutención”.

Desde la empresa Montevideo Comm aclararon a la diaria que la salida de Cinestrenos se debió a un problema de seguridad ocasionado por software que utilizaba la página de Cinestrenos, que fue diseñado hace varias décadas. Eso llevó a que se bajara la página para evitar un ciberataque. En los próximos días “se buscará una solución con las partes involucradas” para que se pueda volver a acceder a la información.

Entre las instituciones que apoyan el reclamo están la Academia de Cine de Uruguay, la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay, la Asociación de Directores y Guionistas del Uruguay, Grupo de Estudios Audiovisuales de la Udelar, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, el Festival Llamale H, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y Cinemateca Uruguaya.