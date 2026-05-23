De Rescatate a Rescatame

Escrita en 2004 y estrenada dos años después, Rescatate se volvió no solo un éxito que se mantuvo en cartelera durante más de una década, sino que su impacto le valió el Premio Florencio a Mejor texto y mereció más de un estudio del léxico empleado por los personajes. ¿El motivo? Su representación de la cultura plancha, luego conocida también como ñeri. La obra registraba y ponía en escena formas de hablar y también situaciones de un lado y otro de lo delictivo, poco habituales en las tablas locales.

Rescatame, especie de secuela de aquella obra, apareció en 2016 y ahora, a diez años de su estreno, volvió a la sala del Anglo. “El secuestro de un millonario empresario de Carrasco y de un joven con ‘apariencia delictiva’ de La Cruz de Carrasco es el disparador de una vertiginosa tragicomedia policial en la que chocan en un turbio conflicto de intereses chetos, ñeris, prensa, fiscales, policías y narcos”, describen, y prometen “una obra para reírte pensando y pensar riéndote”.

De algún modo, la obra es una actualización extrema de su predecesora: si hace 20 años se trataba de un intento de robo a un local de cobranzas, ahora, además del secuestro, aparece la vinculación con organizaciones narco. La división entre dos barrios, Carrasco, al norte y al sur de Avenida Italia, y la manera distinta en que los medios tratan al secuestro de una persona pobre y otra rica, son parte de los apuntes de crítica social que propone Rescatame.

El elenco en vivo –hay otros tantos en pantalla– incluye a Gustavo Bouzas –director y primer protagonista de Rescatate–, Mauricio Sassetti, Joaquín Castelli y Diego Martini Lemos, periodista de TV Ciudad y ex la diaria. No es su debut en las tablas: como parte de Baco Teatro, Martini participó en la obra Seis: todxs somos culpables sobre asesinatos de mujeres trans. “Mi vínculo con el teatro es pasional y capaz que es una carrera frustrada”, dice el comunicador, que cuenta con orgullo que la semana pasada el presidente Yamandú Orsi y su esposa fueron parte del público de Rescatame.