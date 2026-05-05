Un Latin Grammy a la excelencia musical, el Morosoli de Oro, la ciudadanía ilustre de Montevideo y la Moña de Honor de la escuela primaria de la ANEP son solo algunos de los reconocimientos que el legendario músico, compositor y arreglista uruguayo Hugo Fattoruso, de 82 años, ha recibido a lo largo de su extensa trayectoria artística y musical.

Ahora, a esa lista habrá que agregarle un nuevo renglón para una de las distinciones más importantes que entrega el gobierno de Japón: “Comunicamos con alegría que Su Majestad el Emperador Naruhito ha otorgado la Condecoración Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Escarapela al reconocido músico uruguayo Hugo Fattoruso, por su valiosa y extensa contribución al intercambio cultural entre Japón y Uruguay”, reza el texto publicado en la web de la embajada japonesa en Uruguay.

“Es una sorpresa enorme, jamás hubiera esperado que esto sucediese”, dijo Fattoruso a la diaria, y confesó que cuando recibió la noticia –que se mantuvo en secreto por largo tiempo entre Akemi Ikeda, la secretaria del embajador de Japón, Kenichi Okada, y la pareja del músico, la percusionista Albana Barrocas– se le humedecieron los ojos de la emoción. El encargado de transmitirle la novedad, cuenta, fue el propio embajador en una reunión celebratoria de la fecha del aniversario del emperador Naruhito.

Cuatro décadas yendo a las antípodas

La representación diplomática destaca la trayectoria nacional e internacional del multiinstrumentista uruguayo y su profundo vínculo con el público japonés, que ha cimentado en una larga serie de visitas –23 giras– que apenas interrumpió en la pandemia.

“El vínculo con Japón está profundamente arraigado en nuestra alma. Los artífices de este sentimiento lo han creado los propios japoneses con su generosidad y amabilidad sin fronteras. El gesto del emperador Naruhito define y acorta las distancias geográficas entre Japón y Uruguay, como también las distancias sociales entre la nobleza y lo popular”, dijo Fattoruso a la diaria.

Ni bien recibió la noticia, el cofundador de Los Shakers y Opa recordó a los solistas y grupos locales y uruguayos que lo acompañaron en sus actuaciones, como Mio Matsuda, el Trío Fattoruso (con su hermano Osvaldo y su hijo Francisco Fattoruso), el cuarteto Expreso Oriental (con Daniel Maza y Martín Ibarburu), Rey Tambor (con Diego Paredes y Fernando y Noé Núñez), Yoshio Sasaki, Kazuo Yoshida, Takamasa Segi, Aska Maret (Kaneko), Lisa Ono, Yoshiro Nakamura, CHIKO, Banda Mandacarinho, Spic & Span y Hanabi, entre muchos otros.

A la vez, pensó especialmente en Yahiro Tomohiro, su compañero en el dúo Dos Orientales, y en la mánager del grupo, Atsuko Kai, quien este año será la productora de la gira número 20 del dúo en Japón. “También fueron muy importantes todos los embajadores de Japón en Uruguay que hemos conocido en estos últimos 20 años”, subrayó el artista, con un destaque particular para el diplomático Tatsuhiro Shindo, “por su fundamental iniciativa”.

Fattoruso llegó por primera vez a Japón en 1985, como pianista de la banda de Djavan, y volvió al año siguiente en otra gira del músico brasileño. “Con Tomohiro nos conocimos ese año y me invitó a grabar la noche del debut de Djavan”, recuerda. “Ahí conocí a su grupo, Spick & Span, y volví a tocar con ellos en varias oportunidades”, detalla.

En 1996, mientras el uruguayo vivía en Nueva York, Tomohiro lo invitó a sumarse a su propia gira por Japón, junto con sus colegas Segi Takamasa, Pedro Aznar y Toninho Horta. “Desde ese entonces –dice– nuestra amistad y actividades de presentaciones en Japón han sido una constante”. El documental Dos Orientales (Sofía Casanova y Sofía Córdoba, 2018) es un fiel reflejo del trabajo del dúo uruguayo-japonés que ya lleva registrados tres discos de estudio, Dos Orientales (2008), Orienta (2011), Tercer viaje (2016), y otro de sus actuaciones en Argentina, En vivo en Buenos Aires (2023).

La embajada japonesa encuentra en la actividad de Dos Orientales el mejor ejemplo de un intercambio artístico sostenido entre ambos países. Y confirma “el profundo afecto por Japón” del uruguayo con la presencia del dúo en los conciertos conmemorativos del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, los de la celebración del 110° aniversario de la inmigración japonesa en Uruguay de 2018, y su participación en la Expo Osaka 2025 junto con los músicos uruguayos Albana Barrocas, Mathías Silva, Wellington Silva y Guillermo Díaz Silva, integrantes del Quinteto Barrio Sur, y las bailarinas Liz Aguirre y Naomi Kronberg.

Entre los músicos que ya han sido condecorados en años recientes con la misma distinción, la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Escarapela, se encuentran el francés Charles Aznavour, la china Agnes Chan, la cubana Omara Portuondo, el italiano Ennio Morricone, el estadounidense Ron Carter y la australiana Olivia Newton John.

La repartición diplomática japonesa en Uruguay informa que el embajador Okada Kenichi hará entrega del galardón durante la próxima primavera.