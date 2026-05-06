MurgaLA es un proyecto artístico-formativo en murga con enfoque integral que lleva dos ediciones trabajando con personas adultas, y a partir de mayo expandirá su propuesta a niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 16 años.

Los talleres incluyen textos, coro, maquillaje, batería de murga, puesta en escena, vestuario, realización de gorros, lenguaje corporal y comunicación, y lengua de señas.

El espacio está pensado “para ser accesible e inclusivo, contemplando infancias en situación de discapacidad”, explicó a la diaria Florencia Núñez, cantante y murguista, creadora de MurgaLA, y señaló que Horacio Tato Suárez, cocoordinador del proyecto, tiene formación y experiencia de trabajo con esta población. “Nos interesa que sea un lugar donde puedan participar distintas corporalidades y formas de estar, multiplicando las voces, garantizando el derecho a expresarse, habilitar la imaginación y la voz propia en edades tempranas, probando distintos roles en la murga sin la lógica del rendimiento”.

Para Núñez “es fundamental que desde edades tempranas existan espacios donde las infancias puedan verse reflejadas, donde haya mujeres y disidencias ocupando distintos roles. En el contexto actual, generar espacios de encuentro, expresión y creación colectiva sin presiones, fuera de la lógica de competencia, es una forma de cuidado y construcción de otras maneras de habitar lo artístico”.

El proyecto no tiene como objetivo generar un espectáculo para presentar en Carnaval de las Promesas ni en otros espacios de competición, pero sí “compartir con otras propuestas inclusivas para infancias, sean de murga o no”.

Los talleres son los martes de 17.45 a 19.15 en Casa Tomada (Soriano 762). El equipo está conformado por Florencia Núñez y Tato Suárez (coordinadores, texto, coro), Maga Liendo (maquillaje), Xime Bouso (batería de murga); Maca Chaves (puesta en escena), Fabiana Ferreyra (taller de lenguaje corporal y comunicación) y Daniela Aparicio (vestuario/realización de gorros).