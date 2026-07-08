El Palacio Taranco revolucionado: reabre su subsuelo, reorganiza espacios e inaugura exposiciones

Este viernes el Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco reabrirá su subsuelo con la inauguración de tres espacios expositivos, que albergarán dos muestras permanentes y otra que podrá visitarse hasta marzo del año que viene. “El subsuelo tenía un aspecto anticuado, porque no se tocaba desde que había sido reformulado allá en los años 90”, dice a la diaria Laura Malosetti, directora del museo.

“El subsuelo ocupa toda la superficie del museo. Es enorme. Va a haber una parte dedicada a la colección arqueológica, que antes ocupaba todo el espacio, y con una disposición museográfica mucho más contemporánea”, agrega Malosetti. “Convocamos a la investigadora argentina Rosario Macri, profesora de arte antiguo de la UBA [Universidad de Buenos Aires], y en colaboración con Mercedes Bustelo hicieron un diseño expositivo muy contemporáneo, casi como reserva a la vista, con más de 200 objetos”.

La segunda exposición permanente, en un ala más pequeña, se llama Palacio Taranco: arquitectura, memoria, afecto y espacio y está curada por Cecilia Tello D’Elia. “Es la historia del Palacio, de la familia y de la inmigración. De los espacios como este en la ciudad y de la llegada de los inmigrantes al puerto. Va a poner en contexto y también va a tener una mirada sobre el proceso general histórico de la inmigración en Uruguay, desde un punto de vista subjetivo y precioso, que es el de la historia de este lugar y de la familia”, detalla la directora.

La exposición permitirá descubrir cómo era el Palacio Taranco antes de convertirse en museo, a través de documentos, fotografías, cartas, planos, acuarelas y otros objetos. Además, una reconstrucción en 3D a cargo de Fernando Foglinor recuperará la memoria del denominado “Taranco Chico”, el edificio construido cuando uno de los hermanos Taranco se enamoró de una bailarina. Estaba ubicado sobre la calle San José, pero fue demolido.

“Por último, la sala de exposiciones temporarias abre con la muestra de historia de la estereomanía en Uruguay, que la curan Georgina Torello y Riccardo Boglione”, dice Malosetti acerca de ¡Estereomanía!, dedicada a la visión de fotos a través de aparatos que producían una percepción tridimensional de lo retratado.

Esta muestra cuenta con 19 visores fijos para ver fotografías antiguas en tres dimensiones, además de cerca de 200 imágenes estereoscópicas dispuestas en vitrinas y una veintena de aparatos antiguos, incluidos visores y cámaras estereoscópicas. Esto se suma a dispositivos de épocas más recientes, como el View-Master, o la aplicación del 3D en libros y especialmente en el cine. En la sala se proyectarán fragmentos de películas de diversas épocas que se podrán ver con lentes anaglíficos.

“El ritmo que va a tener esa sala de exposiciones temporarias va a ser lento. Vamos a tener exposiciones largas, y no dedicadas al arte contemporáneo sino a las otras artes, las artes decorativas, el diseño, la gráfica, los objetos de industria uruguaya”, anticipa Malosetti. “¡Estereomanía! se va a quedar hasta marzo del año que viene. Porque si no es antiecológico”.

Historia del arte

El Palacio Taranco, su historia y su posición en el ecosistema museístico son un tema recurrente para Malosetti: “Este es un museo belle époque, o sea, de la época de entre siglos. Montevideo tenía una inmigración masiva, con inmigrantes que venían de Europa a hacer la América. Algunos lo lograron, otros no. Esto va a estar en escena en la historia que vamos a contar en el subsuelo”.

“La familia Taranco se hizo muy rica y compró este espacio, que era el Teatro de las Comedias, en una de las manzanas más históricas de la ciudad, pegada a lo que fue el fuerte, que es la plaza Zabala. Fue primero el Teatro de las Comedias, el Teatro San Felipe, después lo compró la familia Taranco y después el Estado lo compró y se convirtió en ministerio durante casi 30 años”, repasa la directora.

El edificio, obra de los arquitectos franceses Charles-Louis Girault y Jules-Léon Chifflot, se transformó en Museo de Artes Decorativas en 1972, “para albergar las colecciones arqueológicas que el Museo Nacional de Artes Visuales no quería”. “Por otro lado, arriba, esta casa de estilo francés era el escenario ideal para traer toda la pintura del Museo de Artes Visuales que no estaba en exposición. O sea que nosotros tenemos la colección de arte europeo más importante, o una de las más importantes de la ciudad”, explica Malosetti.

El concepto de artes decorativas está en la denominación del museo, puesto que “tiene todo un alhajamiento, o sea adornos, bibelots, tapices, muebles, comprados en Europa por la familia Taranco”, agrega. “Como fue desalojado para ser ministerio y luego realojado, tienen también mobiliario, adornos, lámparas de otros museos: del Histórico, del Blanes, de la Quinta de Batlle. Es como un popurrí. Artefactos de luz, jarrones, mobiliario, tapices, además de pinturas y esculturas. Si bien uno podría decir que todas las artes son decorativas, porque finalmente no existen artes mayores y menores, aquí hay una suerte de conjunto muy armónico que nos traslada a la belle époque montevideana”.

Rediseño de salas

Historiadora del arte radicada en Argentina durante décadas, Malosetti regresó a Uruguay para hacerse cargo del museo cuando asumió el gobierno actual. Otra de sus innovaciones al frente de la institución es el ciclo La obra del mes. Con la colaboración de Carolina Porley, nosotros estamos haciendo un catálogo razonado de la colección permanente del museo. Esto es, que cada obra es estudiada por un especialista que hace los datos duros de la obra e investiga sobre ella. Con esas investigaciones hemos hecho un programa que se llama La obra del mes, y cada mes invitamos a un especialista a comentar”, dice.

Según la directora, esto ya dio buenos resultados. “Hay un cuadro que estaba atribuido a Ghirlandaio y que ha sido reatribuido a Antonio del Ceraiolo. Después hubo un trabajo de Porley sobre el cuadro de Ignacio Zuloaga La tentació, otro sobre la bailaora Antonia, la gallega. Cada una la presentamos como obra del mes”.

Los cambios también abarcan las salas que ya estaban funcionando: “Empezamos en marzo de este año con Miradas de deseo, que era la zona de los varones solteros del Palacio. Después seguimos con una zona de pintura flamenca y holandesa. También pusimos una sala que se llama Íntimo público, que es donde durmió el príncipe de Gales, con todos los retratos de la familia Taranco y la reconstrucción del dormitorio, porque salió en el diario y pudimos saber cómo era. Y así, vamos a seguir poniendo sus cartelas, investigando cada obra y rediseñando cada sala de un modo temático y específico”.