El último adiós a Ruben Rada

El cortejo fúnebre fue saludado por multitudes en su camino desde el Barrio Sur al Cementerio del Norte.

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Pocos minutos antes de las 11.00 y con un gran marco de público, el cortejo fúnebre de Ruben Rada se hizo presente en la esquina de las calles Isla de Flores y Santiago de Chile, donde las lonjas de los tambores llevaban varios minutos calentándose al fuego.

Tras la llegada de los vehículos, los tres hijos del cantante se detuvieron a abrazar a allegados y amigos. A las 10.50 comenzó la llamada que hizo que por varios minutos todos se movieran a paso de hombre, y muchos con tambores a cuestas.

Cortejo fúnebre de Ruben Rada en la calle Isla de Flores. Foto: Inés Guimaraens

Se intercalaron los aplausos entre un público que incluía al presidente de la República, Yamandú Orsi, quien mientras saludaba a los vecinos dio a entender que no hablaría con la prensa, pero terminó siendo interceptado mientras caminaba en el mismo rumbo del cortejo. Finalmente, compartió su sentimiento de “congoja, también de comunión”, y destacó que se estaba despidiendo al músico con alegría, como él quiso. “Se encargó de escribirlo”, recordó.

Los vehículos continuaron el trayecto que más adelante pasó por el Palacio Legislativo en su camino al Cementerio del Norte, siempre escoltados por los aplausos de quienes se convocaban a los costados de cada una de las vías. La llegada a la necrópolis ocurrió alrededor de las 11.40 y los familiares de Ruben Rada continuaron la ronda de despedidas en silencio con sus conocidos.

Cortejo fúnebre de Ruben Rada en la calle Isla de Flores. Foto: Inés Guimaraens

Rumbo a la tumba se sucedieron los aplausos, que espontáneamente tomaron el ritmo del candombe, mientras los familiares del artista caminaban con cierta dificultad, rodeados de cámaras de televisión. Algún celular comenzó a entonar la mentada “Muriendo de plena”, que terminó con cualquier posibilidad de silencio en esos últimos minutos. Mientras muchos lloraban junto al féretro, otros cantaban esos versos proféticos que Rada escribió hace más de un cuarto de siglo.

Cortejo fúnebre de Ruben Rada en la calle Isla de Flores. Foto: Inés Guimaraens

Después de algunos gritos improvisados, la familia entonó a capella versos de los temas “Adiós a la rama” y “Mi país”, y hacia el mediodía el personal del cementerio comenzó con el procedimiento para el descenso de los restos hacia su lugar de descanso. Hubo más aplausos, expresiones de alegría, fragmentos de canciones y una despedida que se extendió durante varios minutos.

Cortejo fúnebre de Ruben Rada en la calle Isla de Flores. Foto: Inés Guimaraens

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