Jorge Drexler tras la muerte de Ruben Rada: “No sabíamos quiénes éramos hasta que nos cantaste”

“Ayer te vi, ayer te vi/ Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar/ No te vas a morir porque a vos te dé la gana/ Y vení a candombear a las tres de la mañana/ Y después me contás si seguís alimentando penas/ O si pudo por fin el candombe tus penas matar”, cantó guitarra en mano Jorge Drexler desde el aeropuerto Barajas, en Madrid, en homenaje a Ruben Rada, quien murió este miércoles.

Además, escribió: “Celebrando la vida del Maestro Ruben Rada como él pidió que lo hiciéramos: cantando. Abrazos para la familia que siento como nuestra y para los amigos, que está cada cual llevándola como puede… Hoy la distancia duele más que nunca…”.

Además, en el video Drexler contó que el fallecimiento de Rada lo encontraba “lejos”; esta vez, en el aeropuerto de Madrid: “Una de las cosas difíciles de estar lejos es esta. Un abrazo para la memoria de Ruben Rada”, apuntó.

Este miércoles, tras conocer la noticia del fallecimiento, Drexler posteó en Instagram dos fotos junto a Rada en el escenario, y escribió: “¡Qué hueco se nos queda el pecho! ¡Qué privilegio haber compartido este planeta contigo! Gracias por enseñarnos quiénes somos, por abrir puertas, tender puentes y llevarnos de la mano hacia adentro de nosotros mismos. No sabíamos quiénes éramos hasta que nos cantaste. Un abrazo a la familia querida que sentimos como nuestra. ¡Salve Ruben Rada!”.

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