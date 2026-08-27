“Se nos fue el gran caudillo del amor y la música”: el adiós de los artistas a Rada

La muerte de Ruben Rada, cuyo velatorio será este jueves de 14.00 a 21.00 en el Palacio Legislativo, motivó manifestaciones públicas de músicos en ambos márgenes del Río de la Plata.

Jaime Roos dedicó un breve saludo para quien fue su “maestro y héroe”, pero también un “amigo querido”, cuyo fallecimiento le genera “dolor y angustia”, consignó El Observador. “Se fue un pedazo del cielo de Uruguay”, expresó el músico, que admitió que es “muy difícil tomar conciencia” de su pérdida. “Mis condolencias a su familia y seres queridos”, concluyó.

En un posteo en la red social Instagram, la artista Natalia Oreiro publicó una foto con Rada y escribió: “Querido Negro… no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande de Uruguay… como artista, como persona, como amigo”. Y destacó: “A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.

En un breve posteo en X, el rosarino Fito Páez expresó su congoja: “La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. ¡Dios! ¡Cómo lo voy a extrañar!”, manifestó.

También en esa red social, aunque sin mediar palabras, el argentino Charly García compartió en su perfil de Instagram una imagen en la que aparece junto a Rada, musicalizada por el tema “Dedos”.

De igual forma, la banda argentina Los Auténticos Decadentes, cuyos integrantes colaboraron con Rada en la reedición de su tema “Ayer te vi”, manifestó en redes su “tristeza enorme” ante la pérdida de un “amigo, maestro y compañero de tantos momentos”: “Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. ¡Hasta siempre, Negro querido! Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”.

También el cantante de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, expresó la “tristeza” que le genera perder a uno de sus “héroes”. “Gracias por todo, Rey de Reyes. Y ahora, ¿quién va a cantar?”.

Asimismo, el compositor argentino David Lebón calificó la partida del artista como la pérdida de “un grande”, y dijo que este fue “un músico inmenso y un gran amigo”. “Negro querido, tu música y tu alegría nos van a acompañar para siempre. Hoy siento un inmenso vacío en el corazón. Te voy a extrañar mucho”, posteó.

La brasileña Daniela Mercury, que compartió escenario en febrero con Rada durante el festival Canelones Suena Bien, se sumó a los saludos. Rada fue “uno de los músicos más importantes del mundo”, escribió. Mercury, que reconoció al músico uruguayo como su “inspiración de vida”, lamentó que “no era el momento” para su partida. “Qué tristeza tan enorme; ya te extraño profundamente”, agregó.