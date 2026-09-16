La Semana del Cine Italiano trae ocho películas recientes a Montevideo

Este jueves comienza la Semana del Cine Italiano, también conocida como Italian Screens, que se extenderá hasta el miércoles 23 con ocho películas que buscan “resaltar la cultura cinematográfica contemporánea del país mediterráneo”, según sus organizadores. Las funciones serán en Life Cultural Alfabeta.

“Este festival tiene una importancia enorme porque representa un aspecto muy importante de la cultura italiana, que es la cultura cinematográfica. En los últimos 80 años el cine llevó un mensaje de italianidad a todo el mundo, y esta Semana del Cine muestra al mundo el cine contemporáneo, porque todas las películas que se van a presentar son de los últimos dos años”, dijo a la diaria el vicejefe de Misión de la embajada de Italia, Francesco Brunetti.

Brunetti destaca la variedad de historias que podrán verse: “Hay comedias, dramas, romances. Y mucha variedad también a nivel territorial, porque están reflejadas muchas de las regiones italianas tanto del norte como del centro, sur y las islas. Todos los que tengan algún interés por nuestro país, o ascendencia italiana, podrán reconocer partes muy importantes de nuestro territorio, y será un placer poder mostrarlas”.

“Es un cine que está evolucionando y se está afirmando cada vez más a nivel europeo y a nivel internacional”, agregó el diplomático. “Las historias que cuenta se van renovando; habla de los nuevos temas que tienen que ver con el mundo de hoy. Por ejemplo, Que Dios perdona a todos es una comedia muy divertida sobre la relación entre un agente inmobiliario siciliano agnóstico y una joven enamorada católica, en la que él se finge católico para poder conquistarla. En La ciudad prohibida van a poder ver una Roma que se mezcla con las nuevas culturas que hacen parte de Italia, como la comunidad china en Roma. Es un cine que no está vinculado a los temas clásicos del cine italiano, aunque obviamente tiene referencias a él, pero es más moderno”.

Brunetti está convencido de que acciones como esta ayudan a que las películas italianas se consoliden en la cartelera comercial, y el intercambio va más allá. “Creo que estamos viviendo un período de gran expansión a nivel cultural, a nivel económico, comercial, en las relaciones entre Italia y Uruguay. No solamente en el ámbito cinematográfico, sino también en todos los otros ámbitos culturales existentes. Recuerdo que este año abrió la librería Feltrinelli en Ciudad Vieja, que es de las más importantes y simbólicas cadenas de librerías y de editores que existen en Italia. Así que estamos en un momento de crecimiento de las relaciones entre nuestros países, y esta iniciativa es una pequeña pieza de un puzle mucho más grande”.

El evento cuenta con la colaboración de la embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura (IIC), ENEC Cine, BuenCine y Cultural Alfabeta. Además de las películas habrá dos conversatorios con los periodistas y críticos de cine Martín Imer y Fernán Cisneros. “Nos darán una visión de lo que es el cine italiano contemporáneo, de quiénes son las nuevas voces del cine italiano, y ayudarán a acompañarnos un poco, para que no sea solamente un evento de ver la película y volver a casa, sino que el público pueda enriquecerse un poquito más a nivel cultural”, enfatizó Brunetti.

Aquellos espectadores que se enganchen con la cultura italiana podrán continuar en contacto después de que termine la semana, según Brunetti. “Tenemos mucho más para quien se quede con ganas de más. Pueden seguirnos en redes sociales, tanto a la embajada como al IIC. Incluso pueden ir al IIC, que muchos conocerán, y preguntar, vincularse con las actividades del instituto. Que no son solo las de la Semana del Cine, sino también reseñas cinematográficas, charlas culturales, literarias, posibilidad de inscribirse en cursos de italiano... Una de las ventajas de ver películas italianas es interesarse también en el idioma de nuestro país. Y por estos días tenemos el pabellón italiano en la Expo Prado. Si tienen curiosidad por nuestro país, pueden ir y van a tener una oferta culinaria de altísimo nivel, pero no solamente culinaria. Así que tendrán la oportunidad de quedarse vinculados con Italia, y los esperamos de brazos abiertos”.