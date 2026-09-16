“Siempre tiene que haber algo más”: Fabián Jara trae Temporada de koalas a Montevideo

El germen de Temporada de koalas empezó antes del año 2000, cuando transmitir un programa de radio desde una computadora doméstica era casi un experimento. Fabián Jara descargaba un programa, conectaba un micrófono y generaba una URL para que otros pudieran escuchar. Eso le daba la autonomía para transmitir (a cualquier hora) conversaciones con artistas de diferentes disciplinas y una selección musical cuidadosamente curada. Después vinieron distintas emisoras y formatos, hasta que FM La Tribu, una radio pionera de la comunicación alternativa en Argentina, se convirtió en su casa.

¿Cuál es la clave para sostener un programa de radio durante más de dos décadas? “Es una cuestión de amor por la radio, por la charla, la conversación y la música”, resume. Antes de conducir su propio programa, Jara fue columnista musical y empezó llevando a distintas emisoras aquello que encontraba y que no necesariamente circulaba por los canales habituales. Su inquietud lo empujaba: “Nunca me puedo conformar con lo que hay. Siempre me parece que tiene que haber otra cosa”. No necesariamente algo mejor ni novedoso, aclara, sino algo que todavía no apareció frente a los ojos y los oídos de todos.

Esa curiosidad explica buena parte del universo de Temporada de koalas, cuya base musical está en América Latina, España y Portugal, y también aparece en su actividad como musicalizador: “Hay que leer mucho la pista, los piecitos de la gente, los gestos que hacen, las sonrisas cuando suena un tema”. Con esa técnica ha musicalizado desde fiestas underground hasta la Marcha de la Diversidad de Buenos Aires, ya un clásico en su agenda. Cuando hay diez personas, dice, hace de cuenta que está pasando música para mil; cuando hay mil, como si fueran diez.

Algo de eso aparece en la necesidad de sacar Temporada de koalas del estudio y llevarlo a lugares alternativos, donde el encuentro con los oyentes sea cara a cara. Jara lo denomina “la magia de la radio”, la idea de un programa que se construye en contacto con quienes están del otro lado del micrófono; un concepto que adquirió desde sus años formativos en Montevideo, cuando frecuentaba programas de radio como el de Daniel Figares. Ya instalado en Argentina, asistió en vivo a los de Tom Lupo y Alejandro Dolina. “Era muy poca gente: los que entraban en el estudio”, recuerda. Y quedó una idea: “Ojalá un día pueda hacer un programa así”.

El deseo tardó años en concretarse, hasta que contactó con Patricia Curbelo y Gabriel Lazaneo, de El Bloque Radio, quienes le propusieron transmitir Temporada de koalas en Montevideo, desde el bar Living. Corría 2021, tiempos en que la presencialidad cobró real importancia. “Dada la cantidad de artistas uruguayos que yo conocía mientras vivía en Uruguay, y nunca dejando de ir, salió una cosa muy linda”, cuenta. “De ahí surgió, cada vez que pudiera hacerlo en vivo, pero solo en Montevideo”.

En 2023 la experiencia se repitió en el teatro Solís y este sábado llegará a La Temeraria, coincidiendo además con el cumpleaños de Jara. La emisión tendrá un abanico de invitados, entre músicos, gente vinculada al mundo editorial, una enóloga y la psicóloga y creadora de contenido Agus de Souzas. La programación se fue armando en conjunto. Curbelo, por ejemplo, recomendó a la banda emergente de metal Regina, primeros confirmados, y volvió a conectarlo con Patricia Turnes, de donde surgió la presencia de Mandrake Wolf. A ellos se sumarán Samuel Acosta, Orlando Fernández, La Foca y más.

La fecha es una nueva escala de un intercambio cultural que Jara sostiene desde hace décadas: en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, donde cada septiembre se transforma simbólicamente en setiembre, en honor a Uruguay; y generando otros espacios para que músicos uruguayos puedan tocar en Buenos Aires, como el ciclo Visage.

Para Jara, Montevideo sigue siendo una usina cultural que merece mayor reconocimiento. “Me encanta cuando la gente de Uruguay me dice que allá no pasa nada, porque cada vez que veo la agenda cultural que tienen, me desespero por estar allá y acá al mismo tiempo”, sostiene.

“Probablemente, ni el ciclo Visage ni Temporada de koalas estén en los parámetros de emprendimientos musicales y radiales ‘exitosos’”, reconoce. “Pero sí estoy seguro de que tienen un valor artístico muy valorable a lo largo de estos años y mirando hacia el futuro”.