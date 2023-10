En las playlists de Fabián Jara hay mucho new wave, cumbia, reggae, todos los ritmos bailables del mundo, y rara vez falta una canción de rock uruguayo de los 80 en su versión original o en una nueva y electrónica como la que RR Orquesta grabó de “Gritar”, el clásico de Los Estómagos.

Agitador cultural, vanguardista, programador musical y promotor del arte oriental, como conductor radial lleva adelante (en FM La Tribu) su programa Temporada de koalas con una tonelada de vieja, nueva y emergente música uruguaya en sus cajones de discos.

Jara, residente en Buenos Aires, se crio en el barrio Palermo, el del candombe. Vuelve a Montevideo con alta frecuencia y en la capital porteña está habituado a organizar recitales, festivales, fechas donde se cruzan y mezclan artistas uruguayos y argentinos. También fue músico y cantante de Garra Charrúa, una banda punk de la que todavía conserva una colorida cresta en el pelo.

“Cuando Gabriel Calderón me invitó a hacer mi programa en el Solís fue como si me convocaran a la selección de fútbol”, dice Jara en diálogo con la diaria sobre el desembarco de Temporada de koalas en el gran teatro de la Ciudad Vieja, en el que será una más de las actividades que se enmarcan en la experiencia Macondo, que transcurre en diferentes partes de Montevideo durante todo octubre.

“Yo me considero old school”, dice. “Por los años que tengo y por el tipo de radio que me gusta. Disfruto mucho de charlar con gente en un bar mientras circula gente y pasan otro montón de cosas”.

De Cien años de soledad recuerda su primer día de clases en el liceo 5 José Pedro Varela, con horas libres y fragmentos de la obra cumbre de Gabriel García Márquez, dispuesto en las manos del futuro deejay como entretenimiento pasajero, y la gracia que causaba entre sus compañeros cada vez que leía un fragmento que incluyera el nombre de Aureliano Buendía.

Este domingo Temporada de koalas saldrá al aire de 18.00 a 22.00 desde el bar La Cueva, el remanso del escritor colombiano recreado en el ala derecha del teatro, allí donde supo estar abierto el restaurante El Águila. Por orden de entrada, el público podrá concurrir de forma libre y gratuita y disfrutar de una grilla de artistas que llegarán hasta el lugar para conversar y probar algunas de sus canciones.

Jara anuncia las presencias confirmadas de Santiago Tavella, Alejandra Wolff, Diego Presa, Niña Lobo, The Supersónicos, Carolina Zunino, Orlando Fernández, Bardo en Nueva York, Malditos Planetas (Gastón Puentes y Agustina García), José Arenas, Gabriel Sosa, Fabricio Cacciatore, Keiko y Alejandrina Cruz, entre otras. Además, se suma el equipo del proyecto digital El Bloque Radio, que transmitirá el evento en vivo por su canal de Youtube.

“Desde que era chico la música siempre fue una vía de escape para mí”, cuenta Jara. “En casa podía escuchar a Serú Girán y Virus, y al mismo tiempo iba a conciertos de canto popular que había en el Club Atenas. Me acuerdo de ver a Dino y que me gustara especialmente porque era más rockero, o al grupo Rumbo con Laura Canoura cantando “Montilla”. Todavía no conocía el punk, pero para mí la emoción que sentía cuando escuchaba esa canción era igual a la que luego sentí con “London Calling”, confiesa. “Después descubrí la música disco y el rock, y la música invadió todo hasta convertirse en mi forma de vida y sustento”.

En su faceta de conductor radial, un gran amor por la radio AM fue el que definió su estilo de comunicación. “Mis maestros vienen de ahí: los argentinos Lalo Mir y Omar Cerasuolo, y en Uruguay me crie escuchando los programas de Daniel Figares, que además era vecino mío”, cuenta.