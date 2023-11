El campeonato de Brasil está encendido porque le quedan cuatro jornadas y hay paridad entre los equipos que se ubican en los mejores lugares de la tabla: Palmeiras, Botafogo, Gremio y Bragantino. Lo curioso es que hay uruguayos en todos los planteles de esos clubes.

Entre los protagonistas celestes, este fin de semana se destacó Thiago Borbas, el ex River Plate que integra las filas del Red Bull Bragantino y que el domingo marcó un doblete en el partido con Botafogo. Borbas comparte equipo con el ex Peñarol Ignacio Laquintana, que estuvo en el banco de suplentes. Justamente en el fogão juegan otros tres uruguayos: Mateo Ponte, Diego Hernández y Valentín Adamo; el único en pisar la cancha fue el ex Wanderers, Hernández, que ingresó desde el banco de relevos.

En cuanto al Gremio de Luis Suárez y Felipe Carballo, donde el primero viene teniendo una actuación espectacular, en esta jornada no pudo con Corinthians y cayó 1-0, quedando en el tercer lugar de la tabla con 59 puntos, por debajo de Botafogo –que lo supera con un solo punto–, y Palmeiras, con el que tiene con tres puntos de diferencia (62). Precisamente en el verdão se desempeña Joaquín Piquerez, que está lesionado. Su equipo en esta ocasión venció 3-0 al Internacional de Sergio Rochet para asentarse como líder del torneo. Ambos fueron titulares.

Continuando con el recorrido de la tabla del Brasileirão, en el sexto lugar aparece el Flamengo de Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela, que suma 57 puntos. En la última fecha igualó 1-1 con su clásico rival, Fluminense. De Arrascaeta fue el autor del tanto del Fla.

Luego de los respectivos partidos, Suárez, Carballo y Rochet viajaron a Montevideo para sumarse a los trabajos con la selección uruguaya de cara a la próxima fecha FIFA, que comienza con el partido de este jueves ante Argentina en La Bombonera.