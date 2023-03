El Club Ciclista Cerro Largo, que estuvo ausente en el podio del Prólogo, colocó a dos corredores entre los tres mejores de la primera etapa, que se disputó entre Colonia y Canelones en la mañana del viernes.

Fue Leonel Rodríguez, que viste la malla de campeón nacional de ruta con la bandera uruguaya en el pecho, quien cruzó la línea de meta en primer lugar, tras lanzarse al esprint con su compañero de equipo Agustín Moreira, que llegó tercero y ahora es escolta del líder de la general individual.

“Matías Presa salió faltando 5 kilómetros. Nos mantuvimos tranquilos, esperando a ver si lo agarraban o no, y los otros equipos que tenían interés en ganar la etapa se pusieron a tirar”, relató Leonel Rodríguez sobre los últimos compases de la jornada. El intento del Piojo, también del Cerro Largo, por llegar primero, caducó a pocos metros del final cuando a su espalda una marea de embaladores le recortó los metros de ventaja y lo dejó sin podio.

En ese grupo, atento, estaba Leonel, especialista en estos finales. “Se hizo un poco largo el esprint, porque cuando arrancó un muchacho de Paysandú arranqué yo también”, dijo el ganador de este viernes. A su rueda llevó a Agustín Moreira, con el objetivo de que su compañero descontara segundos en la general con las bonificaciones que se otorgan a los primeros en llegar. “Por suerte se dio la etapa, veníamos con buenas piernas al final y se pudo ganar; Agustín salió tercero, salió redondito el día”, opinó Rodríguez, que manifestó las intenciones del equipo: “Cerro Largo siempre está siendo protagonista. La idea es ganar la general así que vamos a trabajar para eso”.

Foto: Alessandro Maradei

En la segunda colocación se ubicó Pablo Anchieri, del Náutico Boca del Cufré, uno de los candidatos a ganar etapas de estas características, en los embalajes, tras ser animador permanente de las etapas en Rutas de América, el pasado carnaval.

Tras el resultado de la primera etapa disputada en pelotón, el brasileño André Gohr sigue en posesión de la malla amarilla de líder. También se entregaron por primera vez las mallas de los premios especiales Cima y Sprinter, que quedaron en posesión de Enrique Peculio (Paysandú Lil) y Sebastián Rodírguez (San Antonio de Florida), tras la realización durante la etapa de cuatro embalajes -dos que sumaron puntos para la malla roja y dos para la verde-.

Largada en el Real de San Carlos, el 31 de marzo, en Colonia. Foto: Alessandro Maradei

Por el arranque

“Fue una etapa media nerviosa al principio, pero pudimos salvarla bien y trataremos de estar adelante”, dijo Pablo Bonilla (Unión 33 Vergara) tras la llegada a Canelones. El ciclista recibió la malla celeste de Promesa Olímpica, y viene de ganar la clasificación Sub 23 en Rutas de América. “Por suerte no estuve en las caídas, estuve muy cerca pero pude salvar los momentos difíciles y llegar completo a la meta”, comentó Bonilla a la diaria.

Sebastián Rodríguez, que se quedó con la malla verde del Premio Sprinter, contó que el inicio fue con viento cruzado. “El pelotón venía bastante complicado con varias caídas”, dijo el del club floridense. “No me caí pero estuve a punto en una, y zafamos”, recordó sobre el comienzo. Rodríguez sabe, por un pasado reciente, que las caídas no solo duelen en el momento, también complican toda una carrera: “En Rutas de América venía bien (peleaba la general), pero tuve la desgracia de una caída en la etapa de Sarandí, y después no me dejaban ni dormir los dolores de las heridas”. En la Vuelta tiene la expectativa de correr con mejor suerte.

Foto: Alessandro Maradei

El que no zafó fue Facundo Ortiz, de Paysandú Lil. “Me caí en el pelotón, cuando adelante mío frenó uno, yo frené y el de atrás me llevó puesto”, contó sobre lo sucedido a 15 kilómetros del inicio. Luego volvió a comprar terreno en la ruta, ya más cerca del final de la etapa. Tras la llegada, sentado junto a sus compañeros de equipo, se sacó los restos de bitumen que se le pegaron en la rodilla. Al rojo vivo, por una u otra caída, la herida tenía el color de la sangre en su centro, y también de sangre seca, que se desparramó por su pierna. No fue un día de suerte, pero llegó a la meta sin lesiones mayores y espera estar presente en la siguiente etapa.

Caja de ahorro

Durante la noche del jueves en Colonia, el técnico de San Antonio de Florida Ramiro Vidal fue elocuente para graficar el desgaste que los ciclistas hacen en carrera: “La idea es que a lo primero vos no tenés que gastar. Esto es una caja de ahorros; hay que cuidar”, decía sobre las energías de cada corredor.

En esa línea, el ganador de la primera etapa tiene una opinión que coincide: “Son muchos días, muchos kilómetros, no hay que apresurarse. Día a día el gasto que hagas te va a pasar factura”, remarcó Leonel.

Leonel Rodríguez, luego de ganar la primera etapa, en la plaza 18 de Julio de Canelones. Foto: Alessandro Maradei

Debido a la condición climática, la de inicio fue una etapa más exigente de lo esperado. “Había un viento que no se podía ni andar”, dijo Sebastián Rodríguez en cuanto a los kilómetros finales. Antes pedalearon con viento a favor durante un tramo y con viento cruzado durante la mayor parte de la etapa. Bonilla agregó: “Se hizo pesada la etapa por el viento y se gastaron un poco de piernas, así que ahora vamos a recuperar para estar listos para mañana”.

La mayoría de los equipos dejaron Canelones tras la llegada, y descansarán en Montevideo, que será sede de la largada de la etapa 2, en la explanada de la Intendencia, exactamente 84 años después que la largada de la primera edición de la Vuelta, en 1939.