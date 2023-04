“Para que fuera un final espectacular, tenía que ser así: hasta el último momento, hasta los últimos metros”, comentó Jorge Giacinti luego de ganar su tercera Vuelta Ciclista del Uruguay. Yuri Corbo, el técnico del equipo, explotó en llanto. “De nervios. De emoción. Ya me había decidido a retirarme de esto fuera cual fuera el resultado, y así es lo mejor”, dijo a la diaria.

“Todo el equipo tiene que ver con esto”, afirmó Matías Presa, y por eso la alegría fue compartida. “Trabajamos duro durante estos 10 días. Vamos a cerrar una temporada espectacular. Ganar Rutas y después la Vuelta”, agregó el Piojo. De inmediato recordó a los que lo hicieron posible: “Esto es triunfo de toda la gente del club que trabaja todo el año para que no nos falte nada”.

“Este equipo se merece lo que le está tocando y es una alegría enorme poder estar dentro”, dijo Agustín Moreira, que valoró el pertenecer a la alineación que ganó la primera Vuelta para el club. “La alegría es grande, de que un compañero y amigo se pueda llevar una Vuelta”, aseguró.

“Pude cumplir”, recordó Giacinti: “Les prometí que íbamos a ganar la Vuelta; el año pasado no pude estar por un accidente que tuve días antes, y las cosas no salieron bien. Entonces decidí correr un año más, y les prometí que íbamos a ganar la Vuelta de una forma u otra. Alguno de nosotros iba a ganar. Me tocó a mí, más que feliz”. El cordobés recordó la etapa del jueves en Melo, cuando pasó el día y vio que había piernas. “Ahí sentí más confianza. Nunca tuve dudas de que no se nos iba a escapar. Yo sabía que alguno de nosotros la iba a ganar”, afirmó.

Leonel Rodríguez, Roderyck Asconeguy y Jorge Giacinti, disputando el segundo embalaje bonificado, durante la última etapa de la Vuelta del Uruguay (09.04.2023). Foto: Alessandro Maradei

El después

Presa recordó momentos de la gran temporada: “Yo gané Rutas después de dos años. Jorge ganó su tercera Vuelta. Leonel [Rodríguez] fue el máximo ganador de carreras”, enumeró.

Rodríguez acumula victorias por su potencia en el esprint y su calidad como ciclista la pone al servicio del equipo en las carreras de etapas. “Cuando vine al equipo dije que uno de mis objetivos era ganar las grandes. Se cumplió todo, salió todo perfecto”, resaltó.

A Leonel se le viene otro desafío: “Como ciclista mi próximo objetivo es hacer podio en un Campeonato Panamericano”. Pero en el de este año, el próximo 23 de abril, buscará una buena actuación para empezar a construir ese camino.

Por su parte, el técnico que consiguió con Cerro Largo las primeras Rutas y la primera Vuelta de la institución contó que está agradecido al pueblo del departamento. Ahora cambiará de posición. “Simplemente uno cumple un ciclo y tiene que dejar lugares a técnicos más jóvenes”, argumentó Corbo. Sin embargo dejó en claro que no se retira del ciclismo: “Voy a estar en otro nicho”.

Giacinti tiene 48 y mucho de lo que quiso. “Ya no pido ganar más nada. He tenido muchos triunfos, esta es la 27ª carrera por etapas que gano. Tercera Vuelta del Uruguay, fue mi primera gran vuelta la del Uruguay del 98. No tengo más nada que pedirle a esta vida de ciclista. La vida me ha quitado muchas cosas pero me ha dado otras”, recalcó.

En cambio, Moreira tiene 29 años y todavía sigue queriendo lo mismo: “Hasta el día que deje de correr, voy a seguir con mi sueño de ganar una Vuelta del Uruguay. Este año estuve más cerca. Cumplí uno, que era vestirme de amarillo y ojalá que algún día me toque llevar la camiseta para Salto”. Tiene contrato hasta fin de año, por lo que todavía está en el aire con qué equipo podrá volver a intentarlo.