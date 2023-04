No se sabe si el sismógrafo de Tacuarembó llegó a registrarlo, pero a las 22.15 del sábado 8 de marzo de 2023 tembló Minas por la emoción del pueblo lavallejino de consagrarse campeón de la Copa Nacional de Selecciones, el campeonato del Interior, nuestro Mundial.

Fue 1-0 con gol en el minuto 90 del capitán de Lavalleja, Germán Fernández, para terminar con un global de 2-1 después del empate de una semana atrás en Salto, donde Germán también había convertido.

El mundo de nuestro fútbol, nuestro Mundial

Desde hace unos días hasta apenas minutos antes de que el partido empezara, estábamos como evangelistas del fútbol puro y sin tanta pavada, como publicistas del mejor espectáculo, como tarjeteros de discoteca pero para el estadio, pretendiendo influir en miles de voluntades para que no se perdieran esta fiesta única e inolvidable.

Nada falló, ni nuestro interesado mensaje para promover un espectáculo que a la metrópoli le parecerá casi de culto de nosotros los cientos de miles de canarios y canarias, fieles infaltables de esta liturgia de los otoños travestidos de verano; no falló la gente rellenando cuanto lugar posible hubiese en el magnífico Juan Antonio Lavalleja: no fallaron los miles que hicieron su prime-time televisivo con serranos y salteños; no fallaron ellos, los deportistas, los héroes de sus pueblos, de nuestros pueblos, los que del lado urbano del portón del campo de los sueños, son tal vez el del delivery, el Pocho chico, el primo de Santi, el flaco de la panadería, el que trabaja en la intendencia, pero en la cancha son héroes, ídolos y vecinos. Mucho más cualquiera de las tres cosas que Erling Haaland, que Benzema, que el Fideo Di María.

Esta historia empezó hace casi un año, el 29 de mayo de 2022, y empezó cuando todo había terminado. Esa noche fría y dolorosa como un cuchillazo en los sueños, fue el inicio de esto. Aquella vez, en este mismo estadio donde aún parece iluminarse el cielo con los fuegos artificiales, Lavalleja no había podido alzar la copa que sí levantó San José. Fue ahí, después de la nada, cuando empezó este todo. Tal vez un juramento de Carlitos Corbo llorando en la cancha, tal vez una promesa de Andrés Pelo Berrueta cargando con su propia culpa de no poder estar ahí abajo en el campo, y estar preso de su frustración mirando para el cemento en la tribuna, tal vez fue de Canito, Gerardo Cano que no entendía como se le había escapado la copa a su equipo, tal vez fue Germán Fernández que con sus manos en la cintura les dijo a sus compañeros que esto no terminaba sino que empezaba, o Mauricio Capricho, o Marcelo Martínez, o el Gato Hernández. Y así fue, porque el mandato acompañado por la idoneidad, las ganas y los sueños, las lágrimas y la solidaridad y adhesión de estos jugadores vecinos terminaron en este inmenso título, el tercero de Lavalleja como mejor del 99,9% del Uruguay.

Hinchas de Lavalleja previo al partido entre Lavalleja - Salto, final revancha de la 19ª Copa Nacional de Selecciones, el 8 de abril de 2023 en el Estadio Juan A. Lavalleja, en Minas. Foto: Fernando Morán

Principio quieren las cosas

El primer tiempo tuvo las cosas que creíamos tendría, y también de las otras. Por ejemplo un arranque avasallante de los locales, intentando imponer las condiciones y queriendo hacer la diferencia con Carlitos Corbo jugando de eje central, y promoviendo la llegada de Marcelo Martínez, Brahian Vergara y sobre todo el determinante Germán Fernández. También un posicionamiento firme y seguro de Salto que prontamente debió ser modificado por dos cambios por lesión que los albirrojos debieron hacer ya en la primera parte, con las salidas de Junior Rodríguez y la más dramática de Fabian Leites, que con conmoción cerebral debió marchar directo al hospital.

Hubo ganas, concentración, pero pocas jugadas de gol, apenas dos o tres. Una clarísima para los tricoserranos que Brahian Vergara no pudo acercar con su cabezazo a centro de Marcelo Martínez y una, ya al final del periodo inicial, cuando un pelotazo cruzado entre líneas sorprendió hasta al propio Richard Toriani que debió controlar en dos tiempos y ahogado por el golero de Lavalleja, Gastón Hernández, lo que hizo que el salteño la tirara por encima del travesaño.

Romancero

Mal que mal, los que pasamos por las aulas de Literatura conocemos aunque sea de cotelete el Romancero del Mio Cid. Bueno si no lo conocen va sin alerta de spoileo: el Cid, que era el crá, estaba muerto, liquidado, y no podía estar en la batalla crucial. Pero era el líder, entonces le pusieron la camiseta, la armadura y lo mandaron al campo. Eso fue exactamente lo que sucedió con Andrés Pelo Berrueta, el más grande crack que ha vestido la camiseta de Lavalleja en lo que va de este siglo. De alguna manera más global le pasó en este campeonato, donde ya no iba a jugar, y le fue pasando en los pocos partidos y los muchos goles de estos últimos dos meses en donde le pasó de todo a este cuarentón que ya está en la historia del fútbol de las sierras.

Primero una larguísima suspensión, después la fisura de un par de costillas, después una lesión muscular, pero siempre apareciendo para seguir adelante.

En Minas, en el segundo tiempo entró el Pelo, y en esos miles de serranos que poblaban la tribuna y la platea corrió como una corriente eléctrica producto de sus codazos avisando de lo que ya todos estaban avisados, o de la conmoción emocional que genera un ídolo con trazas de héroe cuando entra a la cancha.

Germán Fernández, capitán de Lavalleja, Franco Bentín, de Salto, durante el partido entre Lavalleja - Salto, final revancha de la 19ª Copa Nacional de Selecciones, el 8 de abril de 2023 en el Estadio Juan A. Lavalleja, en Minas. Foto: Fernando Morán

Y generó Berrueta todo lo que pudo, con su calidad, con sus kilos, con su dolor y falta de forma, y por dos veces estuvo a punto de hacer el gol del campeonato, el que al final no hizo él, pero só lo inició cuando jugó para el veinteañero Bonilla que entró muy bien en los últimos minutos del partido.

Después de Berrueta, Bonilla la cruzó como cuchillo caliente en la manteca para el capitán Germán Fernández que en el área definió por duplicada para entrar en la gloria eterna de su pueblo.

Era la hora. La misma donde había terminado todo, la misma donde empezó este momento único, sublime e inolvidable.

Salute campeones.

Detalles

Copa Nacional de Selecciones– Final , partido de vuelta Estadio: El Campín de Bogotá.

Árbitros: Fernando Martínez, Javier Soto, Diego Fagúndez (Florida) Lavalleja (1): Gastón Hernández, Santiago Genta, Mauricio Capricho, Gregorio Almeida; Marcelo Martínez, Carlos Corbo (93′ Renato Medina), Facundo Salvarrey, Brahian Vergara (46′ Andrés Berrueta), Jonathan Pérez; Valentín Martins (81′ Emiliano Bonilla), Germán Fernández (93′ Edgardo Velozo). Entrenador: Gerardo Cano

Salto (0): Carlos Regueira, Javier Gómez (93′ Andrés Rondán), Junior Rodríguez (35′ Leonardo Alves), Matías Bentín, Nicolás Cáceres; Richard Toriani, Fabio Rondán, Heber Martínez, Fabián Leites (42′ Emiliano Maciel); Nicolás Fagúndez, Javier Vargas. Entrenador: Marcelo Brolio. Goles: 90’ Germán Fernández (L)