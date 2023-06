El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó en un video que el Mundial femenino sub 20 del próximo año se realizará en Colombia.

Esta será la novena edición del torneo que ya conquistaron Estados Unidos -en tres ocasiones-, Alemania -en tres ocasiones-, Japón, Corea del Norte y el vigente campeón, España, una vez cada uno.

La competencia en la que participarán 16 selecciones irá del 5 al 22 de setiembre. “El mundial es nuestro”, publicó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), celebrando por tercera vez ser sede de una Copa del Mundo -Colombia fue el país anfitrión del Mundial sub 20 en 2011 y del Mundial de futsal de 2016, ambos en la rama masculina-.

El presidente de la FCF, Ramón Jesurum, declaró que esta determinación sirve para abrirle más espacio al fútbol femenino. “La mirada del mundo estará en nuestro territorio por cuenta del fútbol y es algo que nos enorgullece como colombianos. Esto es un logro como país y así debemos vivirlo, apoyando a nuestras mujeres futbolistas, que cada vez que se ponen la camiseta de la selección nos representan con honor y dejan en alto a Colombia”, expresó.

La capitana de la primera selección cafetera, Daniela Montoya, difundió la noticia a través de sus redes sociales manifestando que es “una gran noticia para Colombia, que ya merecía ser la sede de un evento tan importante”.

A la celebración se sumaron jugadoras de la sub 20 como Linda Caicedo, la delantera del Real Madrid que fue subcampeona en el Mundial sub 17 de India de 2022 y que a sus 18 años jugará su tercer mundial -en 2022 jugó también la Copa del Mundo sub 20 en Costa Rica, donde Colombia finalizó su participación en los cuartos de final-.

Colombia se está tornando una de las potencias sudamericanas en el fútbol de mujeres, tanto por la calidad de sus futbolistas como por contar con una infraestructura adecuada: tiene escenarios deportivos que se ajustan a las normas competitivas internacionales, que se ponen a disposición del futbol femenino, como sucedió en la Copa América Femenina 2022 y sucederá en la Copa Libertadores 2023, que se jugará entre el 5 y el 21 de octubre.

Los países que ya están clasificados para este torneo, además de Colombia, son Canadá, Estados Unidos y México -por el Campeonato Femenino sub 20 de la Concacaf-, resta por definir las tres selecciones que acceden por la Copa Asiática Femenina, las dos que acceden por el Campeonato Femenino sub 20 de la Clasificación Africana, los dos países que acceden por el Campeonato Femenino Sudamericano de 2024, el que accede por el Campeonato Femenino sub 19 de la Confederación de Fútbol de Oceanía, y las cuatro plazas por Campeonato Europeo Femenino sub 19 de la UEFA 2023.