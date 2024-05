“Para ser campeón, hoy hay que ganar”. Lo canta la tribuna y baja a la cancha, a veces como estímulo, otras tantas con forma de presión. Más allá del mensaje directo de la frase, porque acá no se juega ninguna final y, si se gana, nadie campeona, un triunfo sería vital para Peñarol y su pretensión de pasar el grupo.

Caracas, el rival de turno para este martes a las 19.00 hora uruguaya en el estadio Olímpico de Caracas, viene siendo el peor de la serie, con apenas un punto cosechado en tres presentaciones y con un saldo negativo de goles. Como si fuera poco, el de este martes será el último encuentro como local, entendiendo esto como una facilidad para poder sumar de a tres. Dos lecturas se pueden desprender de esto: Peñarol enfrentará a un rival al que le puede ganar de visita -ya lo goleó 5-0 en el Campeón del Siglo-, y eso le daría un salto en la tabla al carbonero; por otro lado, Caracas ve en esta una oportunidad de obtener tres puntos que lo hagan quedar por encima del aurinegro -cosa no menor-, aspirando a ese tercer lugar que da la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana.

Titulares y suplentes

Diego Aguirre apuesta por todo y pondrá en la cancha el mejor equipo. En el arco estará Guillermo de Amores, titular ante la ausencia de Washington Aguerre, todavía en recuperación; el lateral derecho será ocupado por el ecuatoriano Byron Castillo, la zaga la conformarán Javier Méndez y Guzmán Rodríguez, mientras que por la banda izquierda entraría Maximiliano Olivera; en la mitad de la cancha están cantados Damián García, Gastón Ramírez -en alto nivel- y Leonardo Fernández. Habrá que ver qué decide el entrenador para suplir la baja de Eduardo Darias, que está suspendido, si opta por colocar a Javier Cabrera -que ya tuvo minutos ante Liverpool- o si prefiere más pie zurdo, contando para eso con Lucas Hernández o Diego Sosa (incluso Ángel González, pensando en un planteamiento más ofensivo). Arriba no hay duda de que jugarán el argentino Leonardo Sequeira, goleador del equipo, y Maximiliano Silvera.

Lo de Caracas es un misterio a resolver. Los venezolanos jugaron por última vez hace prácticamente 15 días, cuando igualaron 1-1 con Rosario Central. La inactividad larga responde a que Caracas no está en la definición del Torneo Apertura venezolano, donde juegan ocho equipos y no logró entrar: finalizó en el decimoprimer puesto. También hay dos posibles lecturas sobre esto: Caracas puede estar más descansado que Peñarol, que jugó el viernes pasado y prácticamente repetirá el equipo, versus la idea de que el carbonero llega más aceitado, jugando bien y punteando el Apertura local, mientras que su rival no tendrá ritmo de juego porque la última vez que tocó una pelota de forma oficial fue hace dos semanas.

Henry Meléndez, DT de los venezolanos, paró a Wuilker Fariñez en el arco en esa última vez ante los rosarinos; por delante de él armó una línea de cinco con Piero Mollica, Brayan Rodríguez, Francisco La Mantía, Bianneider Tamayo y Renné Rivas; los volantes centrales fueron dos: el nigeriano Blessing Essien y Bryant Ortega; delante de ellos jugaron Ender Echenique y Danny Pérez; el único delantero fue Edwuin Pernía.

Grupo G Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Atl. Mineiro 9 3 3 0 0 9 4 5 Rosario Central 4 3 1 1 1 3 3 0 Peñarol 3 3 1 0 2 7 4 3 Caracas 0 3 0 1 2 2 10 -8