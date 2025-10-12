El pionero venció a Rentistas, confirmó su retorno y quedó cerca del título; descendió Artigas y Rampla Juniors está muy complicado.

Albion venía siendo el mejor equipo de la Segunda División Profesional. Tan buena temporada llevaba, que hace tres fechas tenía el primer objetivo a un paso, o sea el ascenso, pero, por hache o por be, no lo conseguía. En esta fecha la cuenta era clara: si ganaba, confirmaba el ascenso a la A. Lo hizo; festeja el pionero.

La victoria fue 4-1 sobre Rentistas, como para no dejar dudas. Maximiliano Burruzo metió dos y Nahuel Roldán otro tanto; descontó para los bichos colorados el inoxidable Carlos Pato Sánchez, que la embocó de penal.

Central Español, el otro que hoy por hoy está en puestos de ascenso directo, consiguió un triunfazo ante Rampla Juniors en el Olímpico con un gol de Ignacio Panzariello, que cumplió con la ley del ex al meterse entre los zagueros y tocarla por arriba de Gabriel Araújo. El palermitano sigue con chances de campeonar, pero además mantiene tres puntos de ventaja en su afán de subir directo y completar la escalera perfecta de la C a la A.

Si todavía Central no ha ascendido es porque Colón sigue dando pelea: sacó un partido durísimo ante Deportivo Maldonado de visitante con tantos en el segundo tiempo de Santiago Benítez y Facundo Barreto. Colón sigue a tres de los palermitanos. Los fernandinos empezaron a complicar su lugar en playoffs, algo que parecía un hecho.

El otro que está en crecimiento es Atenas, que levantó desde la llegada de Juan Carlos Carrasco a la dirección técnica. Los carolinos golearon 7-1 a Artigas en el Atilio Paiva Olivera; Ramiro Quintana convirtió un hat-trick, Diego Viruta Vera puso un doblete, Facundo Briñón anotó y Adrián Núñez, en contra, puso el restante. El único de los artiguenses fue de Nicolás Leites; los del norte perdieron la categoría y volverán al amateurismo.

Fénix mantiene esperanzas, que es lo último que se pierde, pese a que en la tabla de posiciones está complicado. Los de Capurro vencieron 4-2 a Tacuarembó, que quedó matemáticamente sin chances de ascenso directo, cuando estuvo segundo durante gran parte de la temporada. Axel Pérez por duplicado, Cristian Techera y Nicolás Dibble convirtieron para los de Ignacio Pallas, mientras que Luis Machado puso dos goles sobre el final para maquillar el resultado en favor de la visita; Alexis Piegas fue expulsado en el primer tiempo.

Oriental de La Paz venció a Cerrito 3-2 y se metió en la lucha por ingresar a playoffs. En los primeros 30 minutos parecía liquidado el encuentro, Gastón Colman anotó un doblete y Alexander Hernández el restante; pero en el complemento Facundo Batista y Jim Morrison Varela le pusieron incertidumbre al cierre.

La Luz empató 0-0 con Uruguay Montevideo y sumó un punto que siempre es positivo para la lucha por el descenso, pero también puede verse con otra óptica, y ahí perdió una chance de obtener más diferencia ante el último de la tabla anual.

Las posiciones

Albion tiene 60, Central Español 54, Colón y Atenas de San Carlos 51, Deportivo Maldonado y Tacuarembó 47, Oriental de La Paz 46, Rentistas 44, Fénix 43, La Luz 29, Rampla Juniors 28, Cerrito 26, Artigas 23 y Uruguay Montevideo 22.

Los dos primeros suben directo. Los ubicados entre el tercer y sexto puesto van a playoffs por el tercer boleto a primera. Tacuarembó ya está clasificado por ganar el Torneo Competencia. En caso de que no termine entre los seis primeros, desplazará al peor ubicado.

En el descenso, Rampla necesita al menos cuatro puntos en los últimos dos partidos para tener chances de permanencia. Si hace los seis, obligará a La Luz a sumar cuatro unidades; si los merengues ganan los dos encuentros se salvan, sin importar los resultados de su rival directo.