Federico Pereira, de Toluca, celebra tras anotar el gol de la victoria contra Los Ángeles Galaxy en el Dignity Health Sports Park, el 1° de octubre, en Carson, California. Foto: Kevork Djansezianx, AFP

Los mexicanos vencieron 3-2 a Los Ángeles Galaxy, que había comenzado arriba con un tanto del uruguayo Diego Fagúndez.

Se disputó la final de la Campeones Cup en California, Estados Unidos. Es un partido único que enfrenta al último campeón de la Major League Soccer (MLS) con el ganador de la liga mexicana.

Toluca ganó 3-2 en una final para el infarto, que tuvo uruguayos en la cancha en roles preponderantes. Diego Fagúndez anotó el primer tanto de los estadounidenses, de penal. Nicolás Castro lo igualó para los escarlatas, pero a los 84 minutos el brasileño Daniel Pec volvió a poner en ventaja a los angelinos, que parecían conseguir un triunfo agónico.

El epílogo fue de locos. Franco Romero lo igualó a los 88 minutos, y a los 93 llegó el gol del título por intermedio de Federico Pereira. El zaguero uruguayo ingresó por el segundo palo, Toluca sacó el córner en corto y el ex Liverpool recibió el centro de Helinho para definir con la derecha y desatar la locura.

Los tres futbolistas nacidos en Uruguay completaron todo el encuentro; Fagúndez en Los Ángeles Galaxy y tanto Pereira –que fue amonestado– como Bruno Méndez fueron los zagueros titulares del campeón.

México rompió la paridad

La Campeones Cup se juega desde 2018, con la salvedad de que en 2020 no se disputó por la pandemia. Hasta el momento había igualdad, con tres títulos para cada país.

Tigres fue el único que se consagró en dos oportunidades, en la primera edición y en 2023. En el segundo festejo fue dirigido por el entrenador uruguayo Robert Siboldi.

América y Toluca, con un torneo cada uno, fueron los otros mexicanos en consagrarse: ganaron las últimas dos ediciones. Columbus Crew, Atlanta United y New York City fueron los equipos de la MLS que levantaron el trofeo.