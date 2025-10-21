El equipo cerrense lo informó en un comunicado.

Este lunes, Cerro, en un contundente comunicado, definió la fijación del estadio Luis Tróccoli para el enfrentamiento con Peñarol por el Torneo Clausura, luego de que en las últimas horas Ignacio Ruglio, presidente mirasol, y el presidente albiceleste, Alfredo Jaureguiverry, parecían haberse acercado a un acuerdo para mudar el partido al estadio Centenario. El villero decidió emitir una misiva en la que confirma que el partido se jugará en su barrio.

“Teniendo presente la opinión del cuerpo técnico y los jugadores, como también las expresiones que se hicieron llegar por parte de la masa social y parcialidad del Club Atlético Cerro, la Comisión Directiva ha resuelto de manera unánime que el próximo partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 a disputarse contra el Club Atlético Peñarol se juegue en nuestro estadio Monumental Luis Tróccoli”, expresó el club presidido por Jaureguiverry en el comunicado.

El partido ya había sido fijado por la Mesa Ejecutiva de Primera División para las 16.00 del sábado 25 en el estadio cerrense, pero el mandatario del club de la villa se manifestó abierto a negociar. Vale decir que el equipo dirigido técnicamente por Tabaré Silva ganó cuatro de los últimos cinco partidos que disputó y de esta manera confirmó su permanencia en Primera División para 2026. Los partidos finalizados 1-0 frente a Miramar, Wanderers y Defensor se sumaron al último partido con victoria 2-1 frente a Torque, le permitieron cierta comodidad para llevar a Peñarol a su barrio con su gente.

Una de las variables que había manejado Peñarol para cambiar la locación era que el Ministerio del Interior había sugerido que la hinchada visitante no participara del espectáculo, debido a los hechos sucedidos en el Campeón del Siglo, donde una hincha de Peñarol resultó lesionada por un proyectil. La recaudación pasó a ser entonces la zanahoria, pero finalmente decidió la gente. Sin embargo, no hay nada oficial del Ministerio del Interior que confirme dicha situación.