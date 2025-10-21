Ronald Araújo ingresó desde el banco en la goleada de Barcelona a Olympiakos; Josema Giménez volvió a ser titular en el Atlético de Madrid, que sufrió una dura derrota ante Arsenal en su visita a Londres.

Este martes inició la tercera fecha de la UEFA Champions League. En su nuevo formato, vigente desde la edición anterior, son 36 equipos los que conforman la actual fase de liga, que tendrá ocho jornadas y donde hay una única clasificación general, ya que cada equipo enfrenta a ocho rivales diferentes, a partido único. La jornada estuvo marcada por sendas goleadas.

A primera hora, Barcelona, que venía de perder ante PSG en la fecha anterior, recibió al Olympiakos en Montjuïc. Ronald Araújo volvió a estar en el banco de suplentes del equipo de Hansi Flick.

El defensor uruguayo, uno de los capitanes de los culés, perdió terreno como titular después de flojas actuaciones y algunos costosos errores, aunque el pasado fin de semana fue el héroe inesperado en la victoria agónica ante Girona por La Liga, cuando el técnico alemán lo puso en los últimos minutos y lo mandó a jugar de 9. Araújo se vistió de Luis Suárez y, en tiempo de descuentos, anticipó en el área rival y definió cruzado de primera para darle un necesitado triunfo a un equipo que atravesaba momentos de dudas.

Este martes, ante los griegos, Araújo tuvo un ingreso mucho más discreto, ya que entró para jugar los últimos 15 minutos, cuando el conjunto catalán ya había empezado a liquidar un partido que terminó en una goleada un tanto mentirosa para lo que había sido el trámite. Fue 6-1, con triplete de Fermín López, quien anotó en el primer tiempo el 2-0 con el que se fueron al descanso. En el arranque del complemento, Olympiakos descontó de penal y se animó a ir por el empate, a pesar de que enseguida se quedó con un hombre menos por la doble amarilla de Santiago Hezze.

Un dudoso penal del arquero Konstantinos Tzolakis sobre Marcus Rashford, que Lamine Yamal cambió por gol, fue el 3-1 que terminó por quebrar al Olympiakos. Un doblete de Rashford en esos últimos minutos fulminantes y el tercero de Fermín cerraron la goleada.

Mientras tanto, en Londres, Arsenal se despachó con un 4-0 ante Atlético de Madrid. José María Giménez volvió a ser titular, como ya lo había sido en el último partido de La Liga en lugar del sancionado Clément Lenglet. Diego Simeone pareció optar por la experiencia y la jerarquía en su visita ante los gunners, poniendo desde el arranque también al veterano Koke, quien tampoco había sido titular hasta ahora en esta Champions. El equipo londinense dominó a lo largo de los 90, pero fue también con una ráfaga de goles en pocos minutos que sentenció la goleada. El Atleti apostó a su habitual cerrojo defensivo y aguantó el cero durante el primer tiempo, pero los de Mikel Arteta destrabaron el candado a los 57 con un arma fundamental en su arsenal: la pelota aérea. Gabriel Magalhães puso un certero cabezazo para el 1-0. El colchonero todavía buscaba reaccionar cuando recibió el segundo, el más lindo de todos, del otro brasileño, Gabriel Martinelli, con tiro al segundo palo desde la izquierda. El sueco Viktor Gyökeres cerró la faena con dos goles bien de goleador, y poco estéticos, en un lapso de dos minutos.

Otra goleada fue la que le propinó PSV a Napoli en el Phillips Stadium de Eindhoven. Los dirigidos por Antonio Conte cayeron 6-2 y Mathías Olivera quedó en el banco sin sumar minutos.

Además, PSG le ganó 7-2 al Leverkusen en Alemania; Inter también goleó de visitante, 4-0 al Union Saint-Gilloise belga; Borussia Dortmund venció 4-2 en su visita al Copenhagen; Newcastle le ganó 3-0 a Benfica; Manchester City venció a Villarreal en la Cerámica –Santiago Mouriño jugó como lateral derecho–, y en el único partido sin goles de la jornada empataron Kairat (de Kazajistán) y Pafos (de Chipre).