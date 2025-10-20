El arquero de Racing, Lautaro Amadé, se quedó con un penal de Agustín Rodríguez en el final del primer tiempo.

Juventud de Las Piedras estrenó entrenador buscando cambiar una pisada que tampoco estaba tan mal, y lo hizo con un 0-0 rotundo en el Parque Roberto frente a Racing. La salida de Diego Monarriz, que ascendió de la B y colocó a Juventud en puestos de clasificación a copas internacionales, sorprendió a propios y extraños. El argentino Sebastián Méndez, entre otras cosas, fue el último ayudante que tuvo Diego Armando Maradona cuando dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata, antes de su muerte.

Con esa estirpe, Méndez paró a su equipo en campo rival. Buscó por las bandas incansablemente a su goleador Agustín Rodríguez, a quien se le mojó la pólvora en el Clausura. Atado a su falta de goles, Juventud cayó en el rendimiento superlativo que mantuvo con Monarriz al mando durante un tiempo prolongado. Juventud lleva siete encuentros consecutivos sin ganar; cuatro derrotas y tres empates, en los que sólo convirtió un gol.

Fue con Thomas Rodríguez, sin embargo, tras un grueso error defensivo, que Juventud rompió el cero cuando apenas iban dos minutos de juego. Sin embargo, el VAR anuló el gol del futbolista nacido en Chile. Pero aquello marcó el tenor del primer tiempo. Thomas Rodríguez, por un lado, y el formado en Peñarol Pablo Nognoy, del otro, asistido con calidad por Jonathan Urretaviscaya, fueron la fórmula del Gallego Méndez. Pero no era la tarde para que Agustín Rodríguez, que registra 18 goles en 27 partidos, volviera a estampar su firma en el score.

Tanto costó concretar, más allá de mostrar solidez, que Racing, empujado por su gente, pudo encontrar espacios. Reclamó un penal sobre Esteban da Silva que el VAR no chequeó y sembró la duda. El futbolista cayó, agarrado en el área por Federico Barrandeguy. Pero Leodán González, el árbitro con nombre de cantante, negó la existencia de la falta.

Para colmo de males, un penal, también dudoso, cuando se terminaba el primer tiempo, no tuvo destino de red en los pies de Agustín Rodríguez, que extraña tanto los goles como los goles a él. Lautaro Amadé se quedó con el remate del delantero y estiró la esperanza de Racing.

El cervecero creció en el juego para el complemento. Pero conforme a su crecimiento, se engrandeció la figura de Sebastián Sosa en el arco de Juventud, que atajó la última luego de un remate de Felipe Cairus y un tiro de Da Silva.

Con el empate sin goles, el equipo de Sayago se ubica en séptimo lugar de la anual con 49 puntos, mientras que Juventud está quinto, en gran campaña, con 57.