En el primer día, Oklahoma City Thunder, el último campeón, abrirá la temporada frente a Houston Rockets, mientras que Los Ángeles Lakers, de LeBron James, chocará ante Golden State Warriors, de Stephen Curry.

Arranca una nueva temporada de la NBA, la liga de básquetbol más famosa del mundo, que cada vez se acerca más al show. El calendario está armado cuidadosamente y la jornada inaugural ofrece dos grandes encuentros. El último campeón, Oklahoma City Thunder, jugará a las 20.30 frente a Houston Rockets; a las 23.00, Los Ángeles Lakers va contra Golden State Warriors, en otra edición del choque entre LeBron James y Stephen Curry, dos de los deportistas más aclamados.

Candidatos en la NBA

Oklahoma no arrancó como principal candidato en la temporada pasada, pero se fue solidificando durante el torneo hasta campeonar. Para este campeonato tiene sobradas razones para repetir y, antes de iniciar, es el rival a vencer. La intensidad que propone y la cantidad de manos anotadoras son algunas de las claves para soñar con el bicampeonato.

Cleveland Cavaliers fracasó en playoffs cayendo ante los sorprendentes Indiana Pacers, pero hicieron una gran temporada regular y serán, una vez más, el máximo favorito del Este, conferencia que en lo previo parece de menor nivel respecto al Oeste.

Denver Nuggets, con la incorporación del lituano Jonas Valanciunas para acompañar a Nikola Jokic, o Los Ángeles Lakers, con la respetable dupla de LeBron James y Luka Doncic, son otros contendientes al título, que, en principio, comienzan más abajo en la consideración.

Habrá 135 jugadores extranjeros

Con la difusión de las plantillas oficiales para la próxima temporada se concretó la presencia de 135 jugadores nacidos afuera de Estados Unidos, quienes llegan desde 43 países. Las 30 franquicias que participarán en la temporada de la NBA tienen al menos un jugador extranjero. Algo que en su momento era una rareza, a esta altura ya es una condición; es la décima temporada consecutiva con más de 100 jugadores internacionales y la quinta con más de 120.

Canadá, con 23 basquetbolistas, y Francia, con 19, son los países que más jugadores aportan a la competencia a excepción de Estados Unidos; Victor Wembanyama, francés de San Antonio Spurs; Nicola Jokic, serbio de Denver Nuggets; Luka Doncic, esloveno de Los Ángeles Lakers, y Shai Gilgeous-Alexander, canadiense de Oklahoma City Thunder, son candidatos extranjeros para quedarse con el jugador más valioso de la temporada.

A recorrer Europa

Si bien no es algo nuevo, cada vez se da con mayor asiduidad que haya partidos de la NBA en distintas partes del mundo. Memphis Grizzlies y Orlando Magic se enfrentarán en fase regular en Berlín, Alemania, el 15 de enero, y luego en Londres tres días más tarde.

Los hermanos alemanes Moritz y Franz Wagner, campeones del Eurobasket y del último Mundial, jugarán en su país para Orlando Magic. En Memphis estará el español Santi Aldama, que también es un atractivo para el público europeo.

En 2027 habrá partidos en París y Manchester, mientras que en 2028 los encuentros en suelo europeo serán en las capitales de Alemania y Francia.