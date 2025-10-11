Axel Pandiani de Miramar Misiones y Diego García de Peñarol, durante el partido disputado este sábado por la fecha 11 del torneo Clausura, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, en Durazno.

Con dos goles de Matías Arezo, el carbonero logró empatar el encuentro ante el cebrita y continúa como único líder del torneo Clausura.

El Silvestre Landoni se vistió de fiesta en el departamento de Durazno para recibir a Miramar Misiones y Peñarol por la undécima fecha del torneo Clausura.

La primera parte del encuentro comenzó ideal para el equipo dirigido por Bernardo Giordano, que no dejó que el aurinegro se acomodara en la cancha. En su primera jugada ofensiva, en el primer minuto, Pablo López logró desbordar por el sector izquierdo y con un resbalón de Javier Méndez envió la pelota hacia el centro, donde encontró a Denis Olivera acomodado y solo para marcar el 1 a 0.

Después de la apertura del marcador, Peñarol comenzó a jugar más desplegado por las bandas para hacerse de espacios, y consiguió algunas oportunidades de ataque contundentes, pero tuvo en el arco rival a un Juan Moreno clarísimo para poder retener los balones.

Maximiliano Silvera, de Peñarol y Juan Moreno, golero de Miramar Misiones, este sábado, por la fecha 11 del torneo Clausura, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, en Durazno. Foto: Fernando Morán, Agencia Gamba

Aún así, Miramar Misiones se defendió como pudo, ya que la consistencia en el dominio de la pelota por parte del carbonero fue clara; el cebrita esperó alguna desatención para poder llegar y definir.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba con normalidad, Pablo López cabeceó un balón que llegó hacia el sector izquierdo, ahí mismo encontró a un Pedro Milans intentando defender la pelota con los brazos hacia arriba, pero el balón rebotó en una de sus extremidades y Miramar Misiones reclamó penal, el cual fue validado a instancias del VAR y ejecutado por Sebastián da Silva, que marcó el 2 a 0.

Ya para el complemento, el técnico Diego Aguirre esperando un cambio de ritmo en el partido envió tres variantes. Hernández, Arezo y Villalba se colocaron los botines para salir al campo. Si bien los cambios le aportaron buen ritmo al juego, el mirasol salió desordenado aunque con buenas intenciones de ataque.

Después de varias intenciones y de también, varias pelotas que pudo retener Juan Moreno, Matías Arezo le pega a la pelota cuando la encontró al borde del área y marcó el 2 a 1.

Matías Arezo, de Peñarol, tras convertir el primer gol frente a Miramar Misiones, este sábado, por la fecha 11 del torneo Clausura en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, en Durazno. Foto: Fernando Morán, Agencia Gamba

Cuando el encuentro seguía su transcurso y el resultado no cambiaba, nuevamente apareció el aurinegro con un largo pase de Leonardo Fernández hacia Stiven Muhlethaler. El jugador que ingresó en lugar de Villalba después de salir lesionado, metió un centro directo a un solitario Matías Arezo, que envió la pelota directo al ángulo para marcar el 2 a 2 y así rescatar un punto para el aurinegro.

Luego, ambos equipos tuvieron un ida y vuelta interesante intentando llevarse el triunfo, con más claridad de parte de los dirigidos por Aguirre, pero también con momentos de peligrosidad por parte de Miramar, quien le puso los pelos de punta en reiteradas ocasiones al rival.

Por la decimosegunda fecha, el equipo de Miramar Misiones visitará a Nacional en el Gran Parque Central el próximo sábado 18 a las 18.30. El cebrita no contará con Diego Núñez tras una expulsión por doble amarilla, ni con Gastón Ramírez, quien acumuló cinco amonestaciones.

Mientras, el conjunto de Peñarol se prepara para tener doble actividad. El miércoles 15 a las 21.00 visita a Defensor Sporting por la Copa AUF Uruguay, en el Parque Alfredo Victor Viera. Por el torneo Clausura, recibe al Montevideo Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo el domingo 19 a las 18.30. Para este encuentro, el mirasol sabe que no contará con Leo Fernández por haber llegado a su quinta amarilla.