Fue triunfo 2 a 1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham para cortar el invicto de Hansi Flick en clásicos; dos jugadores uruguayos fueron capitanes.

Real Madrid venció 2 a 1 a Barcelona en el Santiago Bernabeu y se quedó con el derby más famoso del planeta fútbol. El francés Kylian Mbappé anotó el primero a los 22 minutos definiendo perfecto en un mano a mano con el golero rival, instantes más tarde de que le anularon un golazo de volea a través del VAR.

Fermín López igualó tras una gran jugada colectiva, llegando por el centro del área para convertir. Cuando parecía que la primera mitad se iba en empate, Eder Militao ganó en el área rival y, por el segundo palo, Jude Bellingham definió con facilidad.

En el segundo tiempo, Mbappé tuvo un penal y Wojciech Szczęsny realizó una gran atajada para evitar el tercero. El Barcelona fue a buscarlo, pero no pudo y el merengue terminó ganando en un partido que terminó picado.

Federico Valverde fue titular y capitán de Real Madrid, repitió la posición de lateral derecho que ya se está haciendo costumbre para el uruguayo. Fue amonestado en el primer tiempo por una falta sobre Marcus Rashford y salió a los 72 minutos por una molestia muscular.

En Barcelona, a los 74', ingresó Ronald Araújo y también se calzó la cinta blaugrana. En los instantes finales fue casi de puntero en la búsqueda del empate. La visita terminó con diez por la expulsión de Pedri a los diez minutos de descuento.

El entrenador alemán Hansi Flick perdió el invicto en clásicos desde que llegó al Barça, hasta hoy había dirigido cuatro veces el derby ganando en todas las oportunidades, su equipo había anotado 16 goles y había recibido solamente 7. No pudo igualar el récord de Pep Guardiola con cinco victorias seguidas.

Real Madrid aumentó la diferencia en el liderazgo con 27 puntos, Barcelona está segundo con 22, Villarreal tiene 20, Espanyol 18 en las principales colocaciones de la liga española.