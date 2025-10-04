Nacional es el único representante de Uruguay en este torneo, que empezó este jueves y se extenderá hasta el 18 de este mes.

Nacional se consagró Campeón en el Campeonato Uruguayo en 2024 y así clasificó a la Copa Libertadores de América, en la que debutó este viernes. En la Copa Libertadores femenina participan 16 equipos: Brasil tiene dos clubes clasificados, porque Corinthians ganó la Libertadores en 2024 y porque por estar en las primeras cuatro ubicaciones del ranking histórico, le suma un equipo a Colombia, Paraguay, Chile y Argentina, por ser anfitrión del torneo.

Nacional de Montevideo disputa su séptima Copa Libertadores de América en la rama femenina. La mejor campaña fue en 2021, con un cuarto puesto luego de caer por penales ante Ferroviária de Brasil. Fue la mejor participación de un equipo uruguayo junto con la de Colón en 2016.

En la Libertadores femenina son cuatro grupos de cuatro equipos; los dos mejores de cada zona avanzan a cuartos de final y, a partir de ahí, habrá partidos únicos para pasar de fase. Nacional competirá luego de empatar con la U de Chile sin goles, frente a Atlético Nacional de Colombia y Libertad de Paraguay. Las dirigidas por Marcel Rauss lograron el Campeonato Uruguayo 2024, mientras que las trasandinas juegan como subcampeonas del fútbol chileno. A primera hora fue empate entre Deportivo Cali y Libertad por 1-1.

Martha Figueredo desbordó y quiso, metió un centro atrás que pudo ser determinante, cuando conectó con Cecilia Jourdan. Sofía Oxandabarat, como siempre, marcó presencia. Nacional formó con Josefina Villanueva, Yaqueline Apraez, Joiceane Scatola, Isabela Cardoso, Camila Russi, Cecilia Jourdan, Hadrielen Gomes,Yamila Dornelles, Micaela Fitipaldi, Martha Figueredo y Sofía Oxandabarat.

Eliminatorias del fútbol femenino

En otro orden, comenzó la venta de entradas para Uruguay-Argentina por las eliminatorias de fútbol femenino en el estadio Centenario por la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. La Asociación Uruguaya de Fútbol sacó a la venta las entradas para el debut de la selección uruguaya de fútbol femenino en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol que clasificará a dos países al Mundial Brasil 2027 y a otras dos selecciones al repechaje.