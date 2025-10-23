Bruno Zuculini (C) y Santiago Sosa (I), de Racing, y Pedro, de Flamengo, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, en el Maracaná de Río de Janeiro, el 22 de octubre.

Con gol del colombiano Jorge Carrascal en la hora, el equipo de Filipe Luis consiguió ventaja mínima para ir a definir el pase a la final en Avellaneda.

En Río de Janeiro se disputó la primera semifinal de la Copa Libertadores. El poderoso Flamengo de las grandes figuras, firme candidato como siempre, recibió al Racing de Gustavo Costas, equipo fuerte y aplicado, que fue al Maracaná decidido a mostrar su chapa copera.

No la tuvo fácil, y la superioridad del equipo brasileño no demoró en hacerse clara, aunque el mengão no tuvo la fineza y la contundencia que ha mostrado en otros partidos de la copa. Flamengo tuvo a Giorgian de Arrascaeta y a Guillermo Varela como titulares, afianzados y en buen momento, con el ex Defensor Sporting como protagonista de las mejores jugadas de ataque de su equipo, especialmente en el primer tiempo.

Racing llegó con la prioridad de aguantar el resultado, y aprovechar cualquier escenario posible para arrimarse con peligro al área rival, pero estos no se dieron con frecuencia. Gastón Martirena, titular por el lateral derecho, y el chileno Gabriel Rojas, lateral por izquierda, no pudieron proporcionar las acciones de ataque que suelen ser claves en el equipo de Costas, ocupados en el bloque defensivo. Y lo de aguantar el resultado, salió bien, hasta que ya no.

El gol llegó a los 88, cuando ya Flamengo empujaba con todo su arsenal, y el joven arquero de Racing, Facundo Cambeses, era figura de su equipo. En esta jugada tuvo una tremenda tapada, pero tras una serie de rebotes le quedó a Carrascal que le dio de primera al arco libre, pero con Marcos Rojo cubriendo. El defensor no pudo desviarla y se metió contra el palo.

Flamengo logra la ventaja mínima para ir a definir la llave en Avellaneda. Racing tendrá que mostrar más como local para buscar el pasaje a la final.

Este jueves, Liga de Quito recibe a Palmeiras en Ecuador por la otra semifinal.