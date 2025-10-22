Claudio Spinelli (D),de Independiente del Valle, durante el partido ante Atlético Mineiro, el 21 de octubre, en el estadio Banco Guayaquil en Quito.

Hoy comienzan las semifinales de Copa Libertadores con un partidazo entre Flamengo y Racing.

Comenzaron las semifinales de copas continentales con el encuentro de ida de Sudamericana entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro. Los ecuatorianos comenzaron ganando con gol del capitán Junior Sornoza, de penal, a los 11 minutos.

Dentro de un trámite parejo, parecía que los locatarios se quedaban con el triunfo pero, en la hora, una gran combinación entre Hulk y Dudú permitió que este último definiera en el área chica sin arquero para empujarla a la red y decretar el empate en tiempo agregado. La revancha será el próximo martes, en Brasil.

La segunda final de la Copa Sudamericana va el jueves a las 19.00, Universidad de Chile, sin público por los incidentes ante Independiente, recibirá a Lanús, de Argentina. En el elenco trasandino estará Sebastián Cabecita Rodríguez, mientras que en el granate jugarán Gonzalo Pérez y Armando Méndez.

Copa Libertadores: dónde ver el partidazo entre Flamengo y Racing

A las 21.30, en el mítico Maracaná, comenzarán las semifinales de Copa Libertadores con un partidazo entre Flamengo y Racing, que tendrá mucha presencia uruguaya.

En el equipo de Río de Janeiro estará Giorgian de Arrascaeta desde el arranque; viene de convertir en la victoria ante Palmeiras por el Brasileirao; además, Guillermo Varela estará a la orden. Nicolás de la Cruz y Matías Viña, en óptimas condiciones desde lo sanitario, vienen quedando afuera de las convocatorias por decisión técnica.

En el elenco de Avellaneda estarán a disposición Gastón Martinera —seguramente titular—, Martín Barrios y Adrián Balboa, los dos últimos como variante para el entrenador Gustavo Costas.

El encuentro se podrá ver en Uruguay por la pantalla principal de ESPN en todos los cables y por Disney. Además, de forma gratuita se podrá observar por Pluto TV y el canal de Youtube de Telefé.

La otra semifinal será el jueves a las 21.30; Liga Universitaria Deportiva de Quito recibe a Palmeiras en la capital ecuatoriana. En el equipo locatario estará Gian Franco Allala.

Los brasileños cuentan con Joaquín Piqueréz, que irá desde el arranque, Emiliano Martínez y Facundo Torres; estos últimos seguramente estarán en el banco de suplentes.