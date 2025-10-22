Comenzaron las semifinales de copas continentales con el encuentro de ida de Sudamericana entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro. Los ecuatorianos comenzaron ganando con gol del capitán Junior Sornoza, de penal, a los 11 minutos.
Dentro de un trámite parejo, parecía que los locatarios se quedaban con el triunfo pero, en la hora, una gran combinación entre Hulk y Dudú permitió que este último definiera en el área chica sin arquero para empujarla a la red y decretar el empate en tiempo agregado. La revancha será el próximo martes, en Brasil.
La segunda final de la Copa Sudamericana va el jueves a las 19.00, Universidad de Chile, sin público por los incidentes ante Independiente, recibirá a Lanús, de Argentina. En el elenco trasandino estará Sebastián Cabecita Rodríguez, mientras que en el granate jugarán Gonzalo Pérez y Armando Méndez.
Copa Libertadores: dónde ver el partidazo entre Flamengo y Racing
A las 21.30, en el mítico Maracaná, comenzarán las semifinales de Copa Libertadores con un partidazo entre Flamengo y Racing, que tendrá mucha presencia uruguaya.
En el equipo de Río de Janeiro estará Giorgian de Arrascaeta desde el arranque; viene de convertir en la victoria ante Palmeiras por el Brasileirao; además, Guillermo Varela estará a la orden. Nicolás de la Cruz y Matías Viña, en óptimas condiciones desde lo sanitario, vienen quedando afuera de las convocatorias por decisión técnica.
En el elenco de Avellaneda estarán a disposición Gastón Martinera —seguramente titular—, Martín Barrios y Adrián Balboa, los dos últimos como variante para el entrenador Gustavo Costas.
El encuentro se podrá ver en Uruguay por la pantalla principal de ESPN en todos los cables y por Disney. Además, de forma gratuita se podrá observar por Pluto TV y el canal de Youtube de Telefé.
La otra semifinal será el jueves a las 21.30; Liga Universitaria Deportiva de Quito recibe a Palmeiras en la capital ecuatoriana. En el equipo locatario estará Gian Franco Allala.
Los brasileños cuentan con Joaquín Piqueréz, que irá desde el arranque, Emiliano Martínez y Facundo Torres; estos últimos seguramente estarán en el banco de suplentes.