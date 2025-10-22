Jugadores de Defensor Sporting festejan con su hinchada un gol frente a Danubio por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, el 13 de marzo de 2024.

El Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte actualizó su ranking 2025 de clubes con las mejores canteras de futbolistas. El violeta, en el octavo puesto, es el único uruguayo en los primeros 10; dentro de los 100 rankeados le siguen Nacional (17°), Danubio (29°), Peñarol (40°), Wanderers (69°) y Liverpool (89°)

El Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por su sigla en inglés) difundió este miércoles su ranking anual con los mejores clubes en cuanto a la formación de futbolistas profesionales. Para elaborar su informe el organismo identificó a los clubes que formaron a jugadores actualmente activos en 49 ligas de todo el mundo –30 europeas, 7 asiáticas, 3 de Concacaf y 9 de América del Sur– y los jerarquizó de acuerdo con un índice que toma en cuenta la cantidad de jugadores formados por club, el nivel de los clubes en los que se desempeñaron durante la pasada temporada y la cantidad de minutos jugados en partidos oficiales en ese mismo período.

Los jugadores considerados para el informe tienen que haber debutado en el club y haber jugado por al menos tres años en el período comprendido entre que cumplieron 15 y 21 años.

Benfica lidera el ranking, como ya ocurrió en 2023 y 2024. Este año, el club portugués aportó 93 jugadores formados en su cantera a alguna de las 49 ligas consideradas, con un promedio de 2.582 minutos jugados y un coeficiente de 0,81 en cuanto al nivel competitivo de los clubes en que juegan. Barcelona, en el segundo puesto con su famosa La Masia, tiene menos jugadores que Benfica –73–, pero suman más minutos en promedio (2.773) y juegan en clubes y ligas de mejor nivel (0,87). De hecho, si sólo se tomaran los datos de las cinco ligas top de Europa, Barcelona sería el líder del ranking.

River Plate cierra el podio con 97 jugadores surgidos de su cantera, que suman en promedio 2.305 minutos jugados. Completan el top 10 Ajax, Boca Juniors, Sporting de Lisboa, Dinamo Zagreb, Defensor Sporting, Real Madrid y Vélez Sarsfield.

En el ranking completo hay 30 países representados por al menos un club. Argentina, con 15 clubes en la lista, y Brasil, con 11, son los países con mayor cantidad de clubes destacados en la formación de futbolistas.

En lo que respecta a los clubes uruguayos, Defensor Sporting es el más destacado en el ranking por segundo año consecutivo, aunque el violeta cayó respecto del año anterior, cuando había ocupado la sexta casilla. En 2023, sin embargo, no había ningún uruguayo en el top 10 y el mejor ubicado era Peñarol en el puesto 17. En 2024 tanto Defensor como Peñarol, Nacional y Danubio estaban dentro del top 20.

En el informe de este año, el club de Parque Rodó registra 88 jugadores de sus formativas, una cifra sólo superada por Benfica y River Plate, aunque el índice general se reduce luego por los minutos oficiales acumulados en promedio y por el nivel competitivo en el que se desempeñan. De estos 88 juveniles violetas considerados en el reporte, 14 forman parte del plantel actual que dirige Ignacio Ithurralde. Nacional, en el puesto 17° del ranking, tiene a 70 futbolistas activos surgidos de sus divisiones formativas, con 7 de ellos en su equipo actual. Danubio cuenta con 66 jugadores de su cantera activos, Peñarol con 60, Wanderers con 43 y Liverpool, con 37, futbolistas cierra la presencia uruguaya en el ranking.