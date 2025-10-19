Los resultados dejaron a Peñarol muy bien posicionado para quedarse con el torneo; en el descenso, Miramar no bajó pero está al límite, mientras que Plaza busca acortar diferencias.

El grueso de la duodécima fecha del Clausura ya pasó. Quedan tres fechas y el final tiene a los carboneros en la punta, a Nacional cerca y esperando un traspié, y a Defensor Sporting lejos pero sacando cuentas. Más allá de esto, la fecha todavía no ha terminado y la foto entera de cómo quedan las cosas se podrá tener este lunes de noche.

A propósito de lo que falta, la doble jornada de cierre tendrá a Racing y Juventud enfrentándose desde las 16.00 en el Roberto. El cervecero viene de caer ante Plaza Colonia en la semifinal de la Copa AUF Uruguay y busca recomponerse buscando puntos que lo confirmen definitivamente en puestos de Copa Sudamericana para la temporada que viene; en esa pelea también están los pedrenses, aunque un escalón más arriba: con Sudamericana asegurada, intentarán quedar entre los cuatro de arriba y jugar la Libertadores.

A la tardecita en Colonia, Plaza recibirá a Liverpool. Los colonienses están complicados en la lucha por quedarse en Primera y necesitan los puntos más que nunca porque el margen se les acaba; los negriazules buscarán recuperar el tercer puesto de la anual.

Así pasó la fecha

La etapa comenzó de a poco, los partidos cayeron por cuentagotas. El viernes jugaron Boston River y Danubio y empataron sin goles. El sábado hubo dos juegos y ambos tuvieron su destaque: en el primero, Cerro venció 2-1 a Montevideo City Torque –Álex Camacho y Enzo Larrosa para los villeros, José Neris para Torque– y se aseguró la categoría, a la vez que bajó de un hondazo las pretensiones del ciudadano, que venía con ganas de pelear el Clausura; después, en discutido partido, Nacional le ganó 3-1 a Miramar Misiones con dos goles de penal de Maxi Gómez y uno de Rómulo Otero; Mauricio Gómez hizo el de la honra. El cebrita no se fue a la B, pero su situación pende de un hilo: ganar todo y esperar otros resultados.

El domingo empezó con el 1-1 entre River Plate y Cerro Largo –Franco Rossi para los arachanes, Rodrigo Pollero para el darsenero–; continuó con la victoria violeta 3-2 ante Progreso en el Paladino, puntos que lo dejaron tercero en la anual a Defensor Sporting (a la espera de que juegue Liverpool). El partido fue vibrante: Diego Abreu abrió la cuenta para Defensor, empató Franco López, en el segundo tiempo estiró 2-1 nuevamente Abreu, casi en la hora igualó Nahuel López, y cuando todo parecía que terminaban empatados, Augusto Cambón metió el 3-2 pasada la hora; el cierre lo dieron Peñarol y Wanderers en el Campeón del Siglo con historia conocida: victoria carbonera.

