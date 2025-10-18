Rómulo Otero, de Nacional, tras convertir el tercer gol de su equipo.

El encuentro culminó con dos goles de penal de Maxi Gómez y uno de Rómulo Otero en el tricolor, y de Mauricio Gómez para Miramar Misiones.

El Gran Parque Central recibió a tricolores y cebritas.

El primer tiempo comenzó con un Miramar Misiones presionando a Nacional con un córner. Pandiani ganó la pelota en el área y se la dejó servida a Pablo López, quien la envió por arriba del arco.

De inmediato, Nacional respondió con un contragolpe que comenzó con Rómulo Otero por la mitad de la cancha y continuó con Villalba, quien llevó el rodaje por el sector derecho y encontró en el centro a Luciano Boggio, que envió el balón por arriba del travesaño.

A los minutos, el colombiano Julián Millán remató desde fuera del área. Su compatriota Juan Moreno sacó la pelota y Maxi Gómez aprovechó el rebote, pero sin mayor éxito.

Guzmán Pereira, de Miramar Misiones y Lucas Villalba, de Nacional, el 18 de octubre en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Cerca de los 15 minutos, Federico Alonso intentó rechazar un balón, pero, en el intento, golpeó a Gonzalo Carneiro. Tras la revisión en el VAR de la jugada, el árbitro Javier Burgos sancionó penal.

Maxi Gómez se adueñó del balón y con un remate hacia la derecha marcó el primer tanto para el tricolor.

A los siguientes 15 minutos, Javier Burgos volvió a pitar penal tras un agarrón de Mauricio Gómez sobre Maximiliano Gómez dentro del área chica. Nuevamente es Maxi Gómez quien remató el penal. El jugador pateó el balón hacia el palo izquierdo, y, aunque Juan Moreno se tiró correctamente, no llegó al balón y los tricolores marcaron su segundo tanto.

No conforme con un 2 a 0 arriba de su rival, el equipo dirigido por Pablo Peirano controló el partido. Después de tres remates, en el último apareció el venezolano Rómulo Otero por la banda izquierda y fuera del área, envió la pelota con potencia directo hacia la red para marcar el 3 a 0. Con este resultado, el tricolor resolvió prácticamente el encuentro.

Maximiliano Gómez, de Nacional, tras convertir el segundo gol de su equipo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Después, a los 84 minutos del encuentro, apareció Ignacio Yepez en el conjunto cebrita. El jugador logró acercarse al área chica y, tras un rebote generado por Mejía, Mauricio Gómez anotó el descuento para poner el 3 a 1.

Con este resultado, Miramar Misiones espera el encuentro entre Peñarol y Wanderers. En caso de que el bohemio empate con el aurinegro, se concretaría el descenso del cebrita a la segunda división profesional.

Por la decimotercera fecha del torneo Clausura, Nacional visita el próximo domingo 26 al conjunto de Wanderers en el Parque Viera desde las 18.30 horas.

El mismo día, pero desde las 21.00 horas, el equipo de Miramar Misiones recibe en el Parque Palermo al equipo de Boston River.