La selección africana venció 3-0 a Yibuti y volvió al campeonato del mundo, algo que no sucedía desde Rusia 2018; Ghana quedó virtualmente adentro y Cabo Verde desperdició una chance increíble de hacer historia.

Egipto es la decimonovena selección en clasificar al Mundial 2026, los faraones vencieron 3-0 a Yibuti de visitante, con el gol de apertura de Ibrahim Adel y doblete de Mohamed Salah. A falta de una fecha, los egipcios le sacaron cinco puntos de ventaja a Burkina Faso por lo que aseguraron su lugar ganando el grupo A de las eliminatorias africanas.

Cabo Verde, que tenía la chance histórica de obtener el cupo mundialista, empató 3-3 con Libia en un partidazo. Camerún le ganó 2-0 a Islas Mauricio de visitante y se colocó a dos puntos del líder. En la última fecha los caboverdianos recibirán a Eswatini, que está eliminado y no ganó en todo el certamen sumando apenas tres igualdades.

Ghana quedó virtualmente adentro, venció 5-0 de visitante a República Centroafricana, está tres puntos y ocho goles arriba de Madagascar, que derrotó 2-1 a Comoras, pero que no le va a dar para llegar de forma directa. Los ghaneses confirmarán su lugar en la última fecha.

Cuarto Mundial de Egipto, que nunca ganó un partido

Egipto, con otra bandera y la denominación Reino de Egipto, participó por primera vez en Mundiales en Italia 1934. Ingresó directo en octavos de final y perdió 4-2 con Hungría quedando eliminado en su debut.

Luego volvió en 1990, otra vez en Italia, donde quedó afuera en fase de grupos con dos empates y una derrota. Su última participación fue en Rusia 2018, donde integró el grupo A junto a Uruguay, la celeste ganó 1-0 en la ciudad de Ekaterimburgo con gol agónico de cabeza de José María Giménez. Los africanos se despidieron con tres derrotas.

Los 19 clasificados hasta el momento para el Mundial 2026

A falta de ocho meses para el Mundial 2026, están adentro Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones; Nueva Zelanda por Oceanía; Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia por Sudamérica; Corea del Sur, Japón, Jordania, Australia, Uzbekistán e Irán por Asia, y Marruecos, Túnez y Egipto por África.