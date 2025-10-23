El organismo confirmó la decisión de los tribunales de la AUF.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) no hizo caso a la protesta de Nacional y confirmó la decisión de los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Los tres puntos que le sacaron al tricolor como sanción por el lanzamiento de una bengala náutica en la final del Torneo Intermedio ante Peñarol se le quitarán en 2025.

Desde la defensa de la institución de La Blanqueada se planteaba que la sanción debía considerarse para el mismo certamen del año siguiente, y que los puntos debían ser quitados en el Intermedio de 2026 y, por consiguiente, en la tabla anual de la próxima temporada.

El recurso de Nacional fue rechazado por los tribunales de la AUF y corrió la misma suerte en el TAS. Por tanto, las tablas de la presente temporada se mantienen sin modificaciones de cara a la recta final del torneo, donde quedan tres partidos del Clausura.

La información oficial ya fue comunicada al club, y por el momento no se esgrimieron los argumentos, que llegarán en una nueva notificación. De todas formas, la decisión final está laudada y no cambiará.

El tricolor se mantiene cuatro puntos arriba de Peñarol en la tabla anual, mientras que en el Clausura está cinco abajo. El próximo partido de los dirigidos por Pablo Peirano será el domingo a las 18.30 en el Parque Viera frente a Wanderers.