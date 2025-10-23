A falta de tres fechas para el cierre de la temporada, los resultados del fin de semana podrían traer confirmaciones importantes en la tabla anual, en la definición del Clausura, en los descensos y en la clasificación a copas internacionales.

Este viernes en la tardecita, Defensor Sporting recibe a Montevideo City Torque en el Franzini para dar inicio a la fecha. Ambos equipos quedaron lejos en la definición del Clausura, pero van por puntos que les permitan mantenerse en sus respectivas posiciones de clasificación a copas; el violeta, peleando con Liverpool por un lugar en el podio de la anual, quiere clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores; Torque, que ocupa el último casillero de clasificación a copas, octavo en la anual con 43 puntos, es seguido de cerca por Cerro Largo y por Cerro (ver tabla).

A propósito del arachán, juega a última hora del sábado ante Racing en el Ubilla de Melo. Los de Sayago, si suman, ya tendrán confirmada su participación en Copa Sudamericana. Ese mismo sábado, pero en la tarde (ver ficha), tendrá lugar el partido del que más se habló en la previa, cuando Cerro reciba a Peñarol en el Tróccoli.

Si el carbonero gana y Nacional no, el equipo de Diego Aguirre será el campeón anticipado del Torneo Clausura. Pero el tricolor jugará con el resultado ya sabido, el domingo de tarde en el Parque Viera, ante un Wanderers en crisis y complicado en la parte baja de la tabla. Del mismo modo, si Peñarol pierde ante Cerro y Nacional le gana a Wanderers, será el equipo dirigido por Pablo Peirano el que se confirme como ganador de la tabla anual.

Juventud y Plaza Colonia dan inicio a la jornada del sábado. El equipo de Las Piedras, con el argentino Sebastián Méndez como flamante DT tras la salida de su compatriota Diego Monarriz, busca volver a ganar, lo que no consigue desde la quinta fecha. En caso de sumar de a tres, mandará al descenso al patablanca, que si quiere seguir en la A tendrá que sumar al menos 7 puntos de los 9 que le quedan por disputar.

Danubio, que ya está lejos de pelear por la clasificación a la Sudamericana, necesita sumar pensando en la tabla de promedios de 2026, y tiene una buena oportunidad de hacerlo el domingo, a primera hora, cuando juegue en el María Mincheff de Lazaroff ante el ya descendido River Plate. A las cuatro de la tarde, en Belvedere, Liverpool recibe a Progreso en un duelo que promete; el gaucho del pantanoso va por puntos que le permitan mantener viva la meta de meterse en copas internacionales, donde está a cinco del octavo en la anual.

La fecha se cierra en la noche del domingo en el Parque Palermo, donde un prácticamente descendido Miramar Misiones —para salvarse tiene que ganar los tres que le quedan y esperar resultados desfavorables de Wanderers y Plaza— recibe a Boston River.

