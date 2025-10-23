Kerman da Rosa, comisario de la Dirección Nacional de Policía, explicó los motivos para sugerir a la AUF que el partido se juegue sin la presencia de la hinchada aurinegra.

Cerro recibirá a Peñarol el sábado en el estadio Luis Tróccoli. El partido, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará sin público visitante por razones de seguridad.

La decisión fue confirmada en la tarde del martes por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tras una reunión que en su sede tuvieron junto a las autoridades de los clubes y de la Comisión de Seguridad. Así, la AUF acató la recomendación que el Ministerio del Interior realizó luego de llevar a cabo una inspección en el Tróccoli, en sus accesos y alrededores.

Kerman da Rosa, jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, habló ayer con la prensa para profundizar en los detalles de dicha recomendación.

“Cuando tuvimos la confirmación de la fecha y el escenario deportivo, analizamos algunos parámetros y le solicitamos a la AUF una inspección en el estadio” expresó Da Rosa, y puntualizó que hace un buen tiempo que el Tróccoli no alberga un partido de estas características, de “alto riesgo” en materia de seguridad. Peñarol visitó por última vez la Villa en 2021.

Entre los parámetros que citó Da Rosa, destacó por un lado “la incidencia delictiva en torno a la zona, que es bastante compleja y han habido muchísimos delitos violentos”, y por otro, “las diferentes instancias de enfrentamientos e incidentes que han ocurrido cada vez que se han enfrentado las parcialidades de Cerro y Peñarol”.

El mandatario agregó que para que fuera posible la presencia de la hinchada visitante “se debería hacer algo que se hizo cuando fue Cerro a jugar al Campeón del Siglo: registro y traslado en ómnibus”.

“La pelota no puede rodar a cualquier precio. Nuestro trabajo es brindarle seguridad a la ciudadanía, y en este caso prima el minimizar riesgos. El entorno no presenta las características de seguridad acordes para ello, entonces nos pareció oportuno sugerir que el partido se jugara sin parcialidad visitante”, dijo.

Previo a la inspección del Ministerio del Interior y su posterior recomendación a la AUF, había estado en duda la sede del partido. Peñarol había propuesto llevarlo al Estadio Centenario —donde, en efecto, Cerro será local en el partido ante Nacional de la siguiente fecha— pero el club de la Villa confirmó el Tróccoli, con decisión unánime de su Comisión Directiva.

Kerman da Rosa desligó al Ministerio de las discusiones en torno a la elección del escenario: “Una vez que llegamos al Tróccoli tuvimos la información de cómo se pensaban repartir las tribunas al público. Basado en eso, hicimos la recomendación. Nosotros nunca hablamos de cambiar estadio, nosotros fuimos a evaluar lo que estaba fijado e hicimos nuestras recomendaciones”.

“Para cada partido se realizará un análisis si se advierten características de riesgo. No podemos intervenir el barrio por un partido de fútbol” cerró.