El lunes terminará la tercera fecha y se adelantará un partido de la cuarta; ya hubo cambios de extranjeros.

Se disputaron dos fechas y media de la Liga Uruguaya de Básquetbol y, por el momento, sólo hay dos equipos que no perdieron: Peñarol y Aguada. Ambos comenzaron la temporada con -2 producto de sanciones de la edición pasada, por lo que los triunfos conseguidos apenas los colocan con registro neutro.

Goes y Cordón no ganaron ninguno de los tres partidos que disputaron, mientras que Welcome tampoco consiguió triunfos pero todavía debe su encuentro de la tercera etapa.

Extranjeros que van y vienen

Goes fue el primero en anunciar el corte de uno de sus extranjeros, Ahmad Rand no continuará en el Misionero. En los tres encuentros disputados promedió 18 minutos, 5.7 puntos y 5.3 rebotes. El club trabaja en la búsqueda de un nuevo foráneo para el partido ante Nacional, por la cuarta fecha.

Justamente, el tricolor, recibió la buena noticia de la eliminación de Soles de Mexicali en los cuartos de final de la liga mexicana. Eso liberó a Connor Zinaich que llegará el lunes a Uruguay para sumarse al plantel que ya defendió la temporada pasada. El martes se integrará a los entrenamientos con sus compañeros y debutará el jueves frente a Goes. No será de la partida contra Aguada, el lunes, por la tercera fecha.

También en Soles de Mexicali militaba Donald Sims, pero el jugador que fue figura en ediciones anteriores de la Liga Uruguaya tenía arreglado con Aguada unas vacaciones cuando terminara su participación en México. Se espera para mediados de noviembre.

Lunes de partidazos

El lunes se jugarán cuatro partidos por Liga Uruguaya, tres de ellos como cierre de la tercera fecha y otro para abrir la cuarta. Justamente, el que arranca primero, es el adelanto entre Defensor Sporting y Urunday Universitario que va a las 20.15 en Welcome. El partido originariamente estaba fijado para el martes pero cambió por la participación de los de Punta Carretas en Liga Sudamericana. Ambos equipos llegan con récord 2-1; Federico Soto será baja en el locatario.

A las 20.30, Malvín recibirá a Welcome. Los de Pablo López elevaron su juego y dejaron una buena imagen pese a la derrota con Peñarol, ganar de local será clave para llegar a récord neutro, sacándose rápido de encima el -2 del arranque de la temporada. Los del Parque Rodó van por su primer triunfo.

A la misma hora Peñarol visitará a Unión Atlética en duelo de equipos que vienen de ganar. El carbonero tuvo lapsos muy buenos y es el equipo que mejor nivel mostró en el arranque. En lo previo, tiene supremacía en la zona pintada. El azulgrana tendrá la baja de Iván Loriente, que todavía debe tres fechas de suspensión.

El plato fuerte va a las 21.15, con un partidazo entre Nacional y Aguada en el Polideportivo del Gran Parque Central. Se volverán a enfrentar luego de las finales de la temporada pasada. Ambos equipos presentarán dos extranjeros, el rojiverde estuvo más sólido en los primeros encuentros; en el bolso es duda Marcos Cabot.

En el resto de la semana se complementará la cuarta fecha; el martes Biguá recibe a Hebraica y Macabi 21.15, el jueves a las 20.15 Welcome va con Unión Atlética y Peñarol con Cordón, mientras que a las 21.15 Goes recibirá a Nacional. La etapa se cierra el viernes con Aguada y Malvín, en horario a definir.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Defensor Sp 2 1 5 Biguá 2 1 5 H. Macabi 2 1 5 Urunday U 2 1 5 U. Atlética 1 1 3 Cordón 0 3 3 Goes 0 3 3 Peñarol* 2 0 2 Aguada* 2 0 2 Welcome 0 2 2 Malvín* 1 1 1 Nacional* 1 1 1

* Quita de dos puntos.