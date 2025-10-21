Nacional venció a Aguada, Defensor Sporting es líder tras ganarle a Urunday Universitario y Malvín se impuso de forma agónica a Welcome; hoy continúa el torneo con un partido.

El lunes se jugaron cuatro partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que en el mismo día dio cierre a la tercera fecha y comenzó la cuarta.

Peñarol sigue siendo el único invicto tras vencer de visitante a Unión Atlética 90-59 en un partido que comenzó a destrabar en el segundo cuarto gracias a una excelente defensa que mantuvo hasta el final. Es un equipo con talento ofensivo que, de a poco, comenzó a mostrar sus virtudes defensivas para llevar adelante los encuentros. Nicola Pomoli fue el goleador con 17 puntos y Santiago Véscovi anotó 16. El carbonero es el único que jugó los tres y ganó todos los encuentros.

El otro que llegaba sin derrotas era Aguada, pero cayó en su visita al Polideportivo del Gran Parque Central en un partidazo que ganó Nacional 82-79. James Feldaine volvió a brillar con 22 unidades y Ezequiel Bell dio un paso adelante con 14 tantos y 14 rebotes.

Malvín y Welcome jugaron un encuentro de altísima emotividad. El playero ganó 95-94 con un doble sobre el final del boricua Jesús Cruz, que tomó un rebote de ataque tras un libre errado y convirtió para el triunfo. El puertorriqueño fue uno de los goleadores con 21 puntos, junto con Dragan Zekovic. El playero llegó a récord neutro tras comenzar con una sanción de dos puntos de la temporada pasada.

En el inicio de la cuarta fecha, Defensor Sporting le ganó 97-92 a Urunday Universitario y es el único líder de la tabla, ya que Peñarol, que fue el que ganó más, arrastraba una quita del torneo anterior. Los dirigidos por Gonzalo Brea llegaron a estar 9 tantos abajo, pero lo sacaron con un gran cierre de Facundo Terra y Theo Metzger; este último fue el goleador de la noche con 26 unidades.

Lucionao Parodi. Foto: Diego Vila

Único de martes

Biguá recibirá a Hebraica y Macabi en un partido prometedor entre equipos que ganaron dos encuentros y perdieron solamente uno. Andrés Bartel, Martín Rial y Christian Barreiro serán los árbitros del encuentro que comenzará a las 21.15 en Villa Biarritz.

Desde el juego, el pato mostró mejores virtudes en el inicio de la temporada, depende mucho en su goleo de Deshone Hicks, que es el generador de ventajas para sus compañeros. El macabeo tiene un buen plantel, pero ganó con intermitencias. Todavía está lejos de su mejor potencial y tiene una linda noche para dar un paso adelante. El ganador llegará a la cima de la tabla junto a Defensor Sporting.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Defensor Sp. 3 1 7 Urunday 2 2 6 Biguá 2 1 5 Hebraica 2 1 5 Peñarol 3 0 4 U. Atlética 1 2 4 Malvín* 2 1 3 Nacional* 2 1 3 Aguada* 2 1 3 Welcome 0 3 3 Cordón 0 3 3 Nacional* 0 3 3

* Quita de dos puntos.