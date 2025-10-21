Con gol de Lucas Acosta, el equipo de Joaquín Papa consiguió un valioso triunfo en el Prandi de Colonia y recupera la tercera posición en la tabla anual; el equipo coloniense, por su parte, quedó muy complicado en la tabla del descenso.

El juego no le hizo justicia al marco que había este lunes de tardecita en el Parque Prandi, donde el patablanca, necesitado de 3 puntos clave en la misión de zafar del descenso, recibió al negriazul cuando los últimos rayos de sol se retiraban del campo y pintaban de naranja el atardecer coloniense.

El partido estuvo marcado por la desprolijidad y la imprecisión de ambos equipos, quizá propiciados por el estado algo irregular del campo de juego. Pases errados, pelotazos largos sin destinatarios, disputas de balones divididos y rebotados, fueron las principales acciones de juego a lo largo de los 90 minutos.

Liverpool tuvo algo más la pelota y la iniciativa en el primer tiempo, y Kevin Amaro, que volvió al equipo tras su paso por la selección, fue el más movedizo y activo con la pelota por la banda derecha, dándole una velocidad más a la ofensiva.

La primera jugada peligrosa del partido llegó tras un desborde suyo que, despejado por la defensa de Plaza, le quedó al borde del área a Manuel Castro, que hoy jugó por la derecha del ataque negriazul, le dio de zurda y la pelota pasó cerca, por arriba del horizontal. La siguiente llegada peligrosa de Liverpool fue ya cerca del entretiempo, con un cabezazo de Abel Hernández –hoy algo errático con la pelota– que se fue cerca, tras un saque lateral ofensivo y una confusión entre dos defensores de Plaza que le dejaron la pelota suelta al goleador del campeonato, pero sin demasiado ángulo para definir.

El negriazul tuvo bajas de peso, con la ausencia del argentino Nicolás Vallejo, suspendido por acumulación de amarillas, y del expulsado Martín Rabuñal en el eje del mediocampo. Ezequiel Forclaz jugó por la izquierda del ataque, pero no logró desnivelar.

El equipo del profesor Luis Alberto Mena tampoco mostró muchas ideas, pero tuvo en los tiros de esquina su principal arma ofensiva. El arquero Emiliano Márquez –quien jugó en lugar de Sebastián Lentinelly, aquejado por una lumbalgia– tuvo la tapada del partido cuando promediaba el primer tiempo, luego de que Yvo Calleros conectó con un buen cabezazo un córner desde la derecha. Márquez, a puros reflejos, la sacó de la línea tras el pique.

El segundo tiempo empezó con un Liverpool aparentemente más decidido en el ataque. Plaza respondió, nuevamente, con una serie de tiros de esquina que, cerrados, complicaban casi siempre a la defensa negriazul.

Sin embargo, a los 54 minutos, un córner de Plaza fue rechazado por la defensa y el rebote capturado por Manuel Castro, que condujo un par de metros y vio pasar a Lucas Acosta a toda velocidad. Se la tiró larga y Acosta, ya con ventaja ante los varios perseguidores del patablanca, llegó para definir mano a mano por un costado del arquero Joaquín Silva, que nada pudo hacer.

Con la ventaja, el negriazul administró el juego y esperó por otros contragolpes que le permitieran liquidar el partido. Los tuvo, pero no los pudo aprovechar. Mena movió el equipo, hizo todos los cambios, sacó un zaguero para sumar gente en ataque, pero ya el reloj le jugaba en contra y la falta de ideas no tenía forma de revertirse. Tuvo algunas chances para empatarlo, incluyendo una muy clara en los pies de Álvaro López, que jugó un buen partido y siempre inquietó a la defensa negriazul, pero no tuvo eficacia en la definición.

La cosa se complica para el equipo coloniense, que pierde su segundo partido consecutivo como local y sigue en posición de descenso. Liverpool, mientras tanto, sin jugar bien suma 3 puntos importantes y llega motivado a la definición del Clausura y del Uruguayo, que lo tendrá como uno de los protagonistas y un serio aspirante al título.