Alejo Sarco, de Argentina, festeja junto a sus compañeros luego de anotar el primer gol a Nigeria, durante el Mundial sub-20 en Santiago, Chile.

La selección argentina de Diego Placente, enfrentará a México, que eliminó a los locales. La más campeona de la historia irá por estirar su ventaja en el palmarés frente a Brasil, que ya está eliminada.

La selección argentina que dirige Diego Placente, el ex Nacional entre otros, irá por un nuevo Mundial de la categoría, luego de vencer a Nigeria y meterse en los cuartos de final. La albiceleste se ha consagrado con el máximo título sub 20 en seis ocasiones: 1979, la primera, de la mano de Diego Armando Maradona, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Brasil, que ya quedó eliminada, por primera vez en la historia en primera fase, tiene cinco títulos y al menos en esta ocasión, no podrá igualar a la Argentina.

Este jueves quedaron definidas las llaves de cuartos de final del Mundial que se disputa en Chile. La selección local cayó goleada frente a México por 4 a 1 con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbers y dos de Hugo Camberos.

Los aztecas enfrentarán a Argentina, que también goleó a los nigerianos con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo en dos ocasiones y Mateo Silvetti.

Horas antes, España, verdugo de Brasil en fase de grupos, le ganó por la mínima a Ucrania con gol de Pablo García. Al mismo tiempo Colombia, su próximo rival, superó a Sudáfrica por 3 a 1, Joel Canchimbo Morales y Néiser Villarreal en dos oportunidades, le dieron la victoria a los cafeteros.

Italia, la última selección campeona del certamen, quedó eliminada tras caer 3 a 1 con Estados Unidos -con doblete de Benja Cremaschi y un tanto de Niko TsaKiris- que enfrentará a Marruecos. A su vez, Marruecos accedió a esta instancia tras eliminar a Corea del Sur luego de ganarle por 2 a 1; los tantos fueron anotados por Yassir Zabiri y Shin Min-ha en contra.

La última llave dice que se enfrentarán noruegos y franceses. Francia derrotó a Japón por 1 a 0 con gol de penal de Lucas Muchel. Noruega, por su parte, dejó atrás a Paraguay con el mismo resultado gracias al gol de Niklas Kemp Fuglestad.

España y Colombia se verán las caras el sábado 11 a las 17.00 de nuestro país en el estadio Fiscal de Talca, para abrir los enfrentamientos camino a las semifinales. México y Argentina jugarán el mismo sábado a las 20.00 en el estadio Nacional de Santiago. Estados Unidos y Marruecos abrirán la etapa del domingo 12.00 a las 17.00, en el estadio El Teniente de Rancagua. Finalmente, el mismo domingo a las 20 horas, noruegos y franceses se medirán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Las semifinales están predispuestas para que los ganadores de los partidos entre EEUU - Marruecos y Noruega - Francia, se enfrenten el miércoles 15 de octubre a las 17.00 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los ganadores de los encuentros entre México-Argentina y España-Colombia, se enfrentan el mismo miércoles a las 20.00 en el estadio Nacional de Santiago. El partido por el tercer puesto será el sábado 18 de octubre a las 16.00, mientras que la final será el domingo 19 de octubre a las 20.00, por supuesto, en el estadio Nacional de Santiago.