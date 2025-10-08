Luis Mejía jugará con la selección de Panamá, Christian Oliva y Juan Cruz de los Santos continúan en recuperación de su desgarro, y Nicolás López está casi descartado por la lesión en el tobillo.

El próximo domingo, a las 16.00, Nacional visitará a Danubio en el María Mincheff de Lazaroff, en Jardines del Hipódromo. El bolso buscará seguir confirmando su lugar en la cima de la tabla anual y esperar un traspié de Peñarol para tener chances de luchar en el Clausura hasta el final.

Pablo Peirano tendrá bajas importantes para este encuentro y deberá seguir metiendo mano en la oncena titular. Luis Mejía viajó a Panamá para jugar por Eliminatorias de Concacaf en la fecha FIFA (el viernes visitará a El Salvador y el martes recibirá a Surinam), por lo cual Ignacio Suárez será titular en el arco tricolor.

Christian Oliva y Juan Cruz de los Santos continúan en proceso de recuperación de sus desgarros musculares y no estarán en la nómina; probablemente se perderán también el enfrentamiento con Miramar Misiones dentro de diez días.

La esperanza tricolor está en la evolución de Nicolás López, que se resintió en el último encuentro frente a Cerro Largo. El Diente quiere estar, pero es complicado, y la idea inicial sería no arriesgarlo para evitar un mal mayor. Christian Ebere, que convirtió ante Cerro Largo, le ganaría la pulseada a Gonzalo Carneiro para comenzar desde el arranque en lugar de López en la ofensiva de Nacional.

Dentro de este panorama, Peirano colocaría a Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Agustín dos Santos, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Ebere y Maximiliano Gómez.

Silenzio stampa

En la última reunión de comisión directiva en Nacional se decidió que el presidente Ricardo Vairo sea el único que brinde declaraciones públicas. El tricolor venía de una semana movida a nivel mediático por los dichos de Javier Gomensoro y Flavio Perchman tras el empate ante Juventud de Las Piedras; Alejandro Balbi fue otro que había hablado con los medios de comunicación.

Esta bajada de línea busca cuidar a la institución y evitar declaraciones que dividan en la recta final del campeonato, donde el bolso buscará volver a conseguir el título de campeón uruguayo, algo que no sucede desde 2022.