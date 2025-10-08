Las tricolores no dependen de sí mismas y necesitan además que Deportivo Cali no pierda ante la U de Chile.

Hoy a las 16.00 en el estadio de Deportivo Morón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional jugará en el cierre del grupo D de la Copa Libertadores Femenina, que está transitando su 17ª edición.

Las tricolores tienen en su último juego del grupo como rivales a las de Libertad de Asunción, y aunque los antecedentes históricos de los modelos de clasificación y los sistemas de desempate entre dos clubes conducen directamente a pensar que un triunfo de las uruguayas las dejaría en octavos de final, no es así porque la Conmebol ha ajustado en varios torneos los criterios de desempate, desplazando como primer ítem al clásico de la diferencia de goles por el del resultado de los partidos entre los contendientes que deben definir la posición.

Ahí, y como Nacional sólo puede clasificar con 4 puntos —el empate por Universidad de Chile y la hipotética victoria ante las gumarelas—, y además precisa que el Deportivo Cali sea primero, porque si fuese segundo con 4 puntos el puntaje máximo que conseguiría Nacional, eso querrá decir que la U de Chile terminaría con 5 puntos y Cali y las tricolores 4, pero el ítem de definición favorecería a las colombianas que el lunes ganaron 1-0.

Dice el Reglamento de la Libertadores Femenina en su artículo 3 que, en caso de igualdad de puntos durante lo grupos, se utilizarán en este órden los siguientes criterios de desempate. Enfrentamiento directo, considerando sólo aquellos partidos disputados en la fase preliminar entre los equipos que empataron la posición a definir a favor del equipo con: mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión; mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando los goles recibidos de los goles marcados; y mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión.

Ganar para seguir

Las tricolores irán por su primera victoria, y el otro partido se juega en simultáneo en Banfield, entre Deportivo Cali y Universidad de Chile. Nacional enfrentará a las paraguayas, que tienen dos empates y por tanto 2 puntos. Las albinegras empezaron empatando con las caleñas 1-1 y posteriormente igualaron sin goles con las chilenas.

Nacional en los dos partidos anteriores hizo las cosas como para sacar mejores resultados, que los que obtuvo, porque frente a la U de Chile el viernes en el arranque del campeonato estuvo muy cerca del triunfo y empató, y el lunes ante Deportivo Cali pudo haber conseguido el empate ante un equipo que en la cancha fue colectiva e individualmente superiores.

Ahora ya sin depender de sí mismas, pero con buenas posibilidades de seguir adelante, si consiguen la victoria, las tricolores precisarán ganar y marcar su primer gol en el torneo.

El partido será televisado por DirecTV a las 16.00. Pondrá frente a frente fuerzas parejas y casi con la misma necesidad, porque si bien las gumarelas tienen una combinación de resultados que les permite avanzar con el empate, necesitan la victoria para asegurar su pase.

Las dirigidas por Marcel Rauss cuentan con buenos desarrollos defensivos empezando por la golera Josefina Villanueva y una línea final firme con la brasileña Joiceane Scatola y la colombiana Camila Russi, pero hay que esperar por la desequilibrante capacidad goleadora de la salteña Sofía Oxandabarat o Martha Figueredo, para que puedan ganar.

Nacional si o si necesita ganar y que Universidad de Chile no le gane a Deportivo Cali para seguir adelante. Si Nacional clasifica sólo lo hará como segunda y en octavos de final enfrentará a las primeras del grupo C, que hasta ahora son las chilenas de Colo Colo; esto sólo podrá cambiar si San Lorenzo las vence en la última jornada.

Tabla de posiciones