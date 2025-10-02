Salieron los audios del VAR del partido del domingo pasado ante Juventud de Las Piedras; se afirma un “contacto casual e inevitable” en la jugada sobre Maximiliano Gómez y agarrón mutuo en la situación sobre Julián Millán.

Nacional empató con Juventud de Las Piedras el domingo pasado en el estadio Centenario. El resultado le hizo perder pie en la lucha por el Clausura y disminuir la ventaja sobre Peñarol en la tabla anual.

Algo que todo el pueblo tricolor estaba esperando con ansias eran los audios del VAR por dos penales reclamados al juez Hernán Heras. El primero fue a los 9 minutos, por un choque del defensor Geiner Martínez con el delantero Maximiliano Gómez; en la publicación se menciona un “contacto casual e inevitable” y se desestima la chance de pitar infracción.

El mismo jugador de Juventud de Las Piedras fue parte de la otra polémica de la tarde, en una pelota quieta en la que se reclamó penal sobre Julián Millán; se estimó que los agarrones fueron mutuos entre los futbolistas y “que el árbitro valoró correctamente que no busca obtener una ventaja injusta ni tiene un impacto significativo en el juego”.

El martes, el Colegio de Árbitros recibió a una delegación de dirigentes bolsilludos que no salieron conformes del encuentro. Ricardo Vairo, presidente de Nacional, dijo a la salida: “No nos vamos satisfechos. Vimos todas las imágenes y los audios del VAR. Quedamos preocupados. El lunes vamos a tratar en directiva el tema y seguramente vamos a pedir audiencia con Ignacio Alonso”.

Juan Cruz de los Santos desgarrado

Juan Cruz de los Santos se desgarró en la semana y estará tres semanas afuera. Se perderá los enfrentamientos ante Cerro Largo, Danubio y Miramar Misiones y podrá retornar frente a Wanderers en la fecha 13.

Desde que llegó a Nacional para el Torneo Clausura, procedente de River Plate, se perdió el encuentro de la segunda fecha ante Peñarol por quinta amarilla y luego, por un desgarro en el aductor, estuvo ausente ante River Plate, Racing y Plaza Colonia.

El jugador campeón del Mundial sub 20 de 2023 volvió en el partido con Liverpool y convirtió el tercer gol del triunfo 3-1. Antes le había anotado a Progreso y había dado una asistencia frente a Montevideo City Torque.

Con la baja de De los Santos, es muy probable que Pablo Peirano repita el equipo para enfrentar a Cerro Largo el próximo sábado a las 18.00 en el Gran Parque Central. El bolso arrancaría con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Lucas Villalba; Nicolás López y Maximiliano Gómez.