Christian Ebere de Nacional y Facundo Parada de Cerro Largo, durante el encuentro disputado este sábado, en el Gran Parque Central.

La décima fecha del Clausura encontró a un Nacional que quería remediar el empate ante Juventud de la fecha pasada –y continuar como líder de la tabla anual– y a un Cerro Largo que pelea por meterse en posiciones de copas internacionales.

La primera parte del encuentro fue bastante cortada: con golpes, faltas, la lesión de Nicolás Diente” López en Nacional, que fue sustituido por Christian Ébere, y la salida de Mauro Brasil en Cerro Largo por un gran corte en el rostro, tras chocar de cabeza con el jugador nigeriano que defiende al tricolor.

Nacional fue superior al arachán, con buen manejo de la pelota, pero impreciso a la hora de definir. Por momentos, se lo vio jugar apurado, lo que llevó a que Cerro Largo se adueñara de la pelota.

El equipo dirigido por Danielo Núñez solamente tuvo un tiro de esquina en la primera parte. Esa fue su mayor proximidad al área chica, ya que no generó peligro, ni atacó.

Maximiliano Gómez tras convertir el segundo gol de Nacional, este sábado, en el Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Tampoco fue preciso en la defensa, ya que quien estuvo atento bajo los tres palos fue el arquero Gino Santilli.

Aún así, ambos equipos fueron a pelear cada pelota que tenían en el campo, con una mayor intensidad y claridad de juego por la mitad de la cancha.

En el momento de la lesión de Brasil, el técnico de Cerro Largo envió dos cambios –uno obligado–. Cuando se estaban acomodando, Luciano Boggio aprovechó para sacar rápido un lateral. Le trasladó el balón a Nicolás Lodeiro, quien envió un centro a Christian Ébere, que definió la pelota bajo los tres palos.

Para la segunda parte, ambos equipos fueron por todo, con aciertos y errores.

Por el lado de Nacional, fue mucho más preciso en el ataque y generó más chances que en el primer tiempo. Cerro Largo, por su parte, tuvo un momento de esplendor al aprovechar el rebote tras una tapada de Mejía para marcar el empate 1 a 1.

Aún así, el equipo tricolor se solidificó en cancha. Luciano Boggio, nuevamente, creador de una jugada que finalizó en gol, hizo partícipe a Nicolás Lodeiro, que asistió a Maxi Gómez para marcar el 2 a 1 tras picar la pelota sobre Gino Santilli.

Por la undécima fecha, Nacional visita al conjunto de Danubio en el Estadio María Mincheff de Lazaroff el domingo 12 a las 16.00, sabiendo que no va a contar con Luis Mejía por su convocatoria a la Selección de Panamá.

Por el lado de Cerro Largo, volverá a jugar en Melo el próximo sábado 11, cuando en el Estadio Ubilla reciba al conjunto de Boston River a las 15.00 horas.