Luis Suárez de Inter de Miami, tras convertir el tercer gol de su equipo a Atlanta, el 11 de octubre, en Miami.

El delantero uruguayo se metió en la selecta lista de 12 jugadores que lograron el hito estadístico; necesitó 1.025 encuentros oficiales para conseguirlo.

Inter Miami goleó 4-0 a Atlanta United el sábado por la noche en partido de la fase regular de la Major League Soccer (MLS). Lionel Messi metió un doblete, Jordi Alba anotó también, pero el tercer gol de los rosados fue histórico. Luis Suárez la agarró de volea en la puerta del área y la colgó en el ángulo. De esta forma, consiguió su tanto 600 como futbolista profesional.

Todo el resto es anecdótico, el Inter Miami sumó tres puntos importantes para llegar a 62 y alcanzar el tercer escalón en la conferencia este, cuatro menos que el líder Philadelphia.

Suárez alcanzó los 600 goles en 1.025 partidos como profesional. Anotó 198 en Barcelona, de España; 111 en Ajax, de Holanda; 82 en Liverpool, de Inglaterra; 69 en la selección uruguaya; 42 en Inter Miami, de Estados Unidos; 34 en Atlético Madrid, de España; 29 en Gremio, de Brasil; 20 en Nacional y 15 en Groningen, de Holanda.

El delantero uruguayo tiene contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de este año. El equipo ya le planteó una oferta de renovación que el jugador está estudiando. Debe definir si estira su carrera otra temporada o la finaliza formalmente.

Uno de los 12

Con su nuevo récord, Suárez se sumó a la selecta lista de 12 futbolistas que consiguieron 600 goles en su carrera profesional. La mayoría son contemporáneos, ya que cada vez se juega más en diferentes torneos, pero en la nómina también hay jugadores icónicos que marcaron época.

El portugues Cristiano Ronaldo encabeza con 946 goles; el argentino Lionel Messi lleva 886; el austríaco Josef Bican hizo 821; el brasileño Pelé anotó 762; su compatriota Romario 756; el alemán Gerd Müller hizo 735; el húngaro Ferenc Puskás convirtió 725; el polaco Robert Lewandowski tiene 679; el irlandés del norte Jimmy Jones hizo 639; el portugues Eusebio 621; el alemán Max Morlock 609 y ahora Suárez 600.

Bican, que jugó entre 1931 y 1955 en clubes de Austria y Checoslovaquia, y que disputó el Mundial 1934, es el que tiene el mejor promedio con 1.53 por partido. El otro de la lista que excede el número de un gol por encuentro es el irlandés Jones con 1.05; su carrera comenzó en 1946 y terminó en 1965, fundamentalmente jugó en clubes de Irlanda del Norte, con excepción de la temporada 1950-1951 que defendió al Fulham de Inglaterra.